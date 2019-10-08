Суд може ухвалити рішення у справі про акції «Приватбанку» 17 жовтня



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«Приватбанк» може повернутися до колишніх власників

Суд завершив розгляд зустрічного позову «Приватбанку» й стадію з’ясування обставин справи

Господарський суд Києва призначив на 17 жовтня дебати у справі про повернення бізнесмену Ігорю Коломойському та компанії Triantal Investments Ltd. акцій «Приватбанку».

Про це повідомив юридичний радник банківської установи Андрій Пожидаєв .

За його словами, після цього суд може ухвалити рішення.

«Це вже був розгляд по суті. Вивчалися матеріали, вивчалися обставини. Остаточне рішення щодо «Приватбанку» може бути ухвалене 17 жовтня після проведення дебатів», – сказав Пожидаєв.

Національний банк України повідомив, що суд завершив розгляд зустрічного позову «Приватбанку» й стадію з’ясування обставин справи. Судові дебати призначені на 10:30 17 жовтня.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся c Коломойським. Згідно з офіційною інформацією, під час зустрічі обговорювалися питання ведення бізнесу в Україні та енергетична сфера. За словами олігарха, питання ПриватБанку не обговорювалося.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігoрем Коломойським протоколу, стенограми та відео не велося.

ПриватБанк було націоналізовано в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінюється у 212,795 млрд грн. 18 квітня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію.

Джерело: Інтерфакс-Україна