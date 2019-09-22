Офіс президента: протоколу, стенограми і відео зустрічі Зеленського і Коломойського немає



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На зустрічі Зеленського і Коломойського були присутні Гончарук, Оржель, Шефір, Богдан, Вітренко, Герус і Кузнєцова

10 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігoрем Коломойським

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігoрем Коломойським протоколу, стенограми та відео не велося.

Про це у відповідь на інформаційний запит «Унн» повідомили в пресслужбі Офісу ирезидента.

«10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігoрем Коломойським. Протоколу, стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося», - повідомили в Офісі у відповідь на прохання надати стенограму зустрічі.

В пресслужбі зазначили, що на зустрічі були присутні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр енергетики України Олексій Оржель, перший помічник президента України Сергій Шефір, керівник Офісу президента України Андрій Богдан, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус та член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Юлія Ковалів.

В Офісі нагадали також, що, зі слів президента, на зустрічі з олігархом обговорювали питання енергетичної сфери і, зокрема, зниження тарифів на комунальні послуги.