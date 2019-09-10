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    Зеленський зустрівся з олігархом Коломойським: фото

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    Зеленський зустрівся з Коломойським у Офісі президента - Зеленський зустрівся з олігархом Коломойським: фото
    Зеленський зустрівся з Коломойським у Офісі президента
    Фото: Офіс президента

    Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні і енергетичну сферу

    Президент Володимир Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським в Офісі глави держави.

    Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

    Під час зустрічі вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні і енергетичну сферу.

    «Нагадаємо, у червні під час форуму «Діалог бізнесу та влади» Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Зеленському закидають зв’язки з Коломойським. Олігарх і чинний президент відкидають неформальний вплив Коломойського, хоча останній і говорив, що на виборах він та глава МВС Арсен Аваков були у «фан-клубі Зеленського».

    Також олігарх говорив, що після перемоги Зеленського на виборах майже не спілкується з ним, але «морально підтримує».

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