Зеленський зустрівся з олігархом Коломойським: фото
Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні і енергетичну сферу
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським в Офісі глави держави.
Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.
Під час зустрічі вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні і енергетичну сферу.
«Нагадаємо, у червні під час форуму «Діалог бізнесу та влади» Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленському закидають зв’язки з Коломойським. Олігарх і чинний президент відкидають неформальний вплив Коломойського, хоча останній і говорив, що на виборах він та глава МВС Арсен Аваков були у «фан-клубі Зеленського».
Також олігарх говорив, що після перемоги Зеленського на виборах майже не спілкується з ним, але «морально підтримує».