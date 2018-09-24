Суд не знайшов порушень у «рекламі Луценка»



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Генпрокурор Юрій Луценко

Суд ухвалив відповідне рішення зважаючи на те, що у процесі судового розгляду не було встановлено порушень в діях відповідача

Окружний адміністративний суд столиці не знайшов порушень у діях Нацради щодо розповсюдження у засобах масової інформації соціальних роликів прокуратури.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

«Після виходу з нарадчої кімнати, суд оголосив рішення - відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив відповідне рішення зважаючи на те, що у процесі судового розгляду не було встановлено порушень в діях відповідача - повідомлення заздалегідь недостовірних даних та особистої реклами Юрія Луценка. Водночас суд погодився з наявністю охоронюваного законом інтересу громадської організації для розгляду позову у суді.

Позивачем у даній справі виступала ГО «Центр протидії корупції». Позивач просив суд визнати протиправними дії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо визнання соціальною рекламою відеороликів Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість. У ЦПК вважають, що надання рекламі статусу соціальної дозволило ставити її в ефіри телеканалів та радіостанцій безкоштовно.

Згідно з позовом активістів, реклама мала швидше ознаки політичної, а не соціальної. Надавши їй статус соціальної, Нацрада з питань телерадіомовлення ніби порушила закон Закон України «Про рекламу».

Напередодні Генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що не братиме участі в роботі будь-яких виборчих штабів.