Луценко розповів, коли залишить Генпрокуратуру
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Генпрокурор планує повернутися до політичної діяльності
Генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що не братиме участі в роботі будь-яких виборчих штабів.
Він визнав в інтерв'ю ТСН, що отримував пропозицію від президента Петра Порошенка.
«Я не буду учасником виборчого штаба чинного президента. Це чітко. Так само я не збираюсь якимось чином звертати увагу на процесуальні процеси щодо інших учасників перегонів. Не будуть спеціально порушені справи проти кандидатів, хоча я знаю, що декілька дуже мріють, щоб якось же їх допитали, бо тоді ж можна стати жертвою. Не дочекаються», - зазначив Луценко.
За його словами, він не фабрикує справи і не допитує з політичною метою.
«Ні для того, щоб дискредитувати, ні для того, щоб підняти рейтинг. Дехто звичайно хотів би щоб на час виборів справи були зупинені. Цього також неможливо зробити», - констатував генпрокурор.
При цьому Луценко планує допрацювати до завершення президентських виборів, що вважає «серйозною гарантією того, що вони відбудуться згідно закону і у встановлений час, без жодних фантазій на цю тему».
«Із іншого боку, як тільки це завершу, я в травні приблизно думаю повернутися до політичної діяльності. Побачите, що весною мені буде про що відзвітуватися», - додав він.
Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.