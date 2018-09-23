Луценко розповів, коли залишить Генпрокуратуру



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Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Генпрокурор планує повернутися до політичної діяльності

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що не братиме участі в роботі будь-яких виборчих штабів.

Він визнав в інтерв'ю ТСН, що отримував пропозицію від президента Петра Порошенка.

«Я не буду учасником виборчого штаба чинного президента. Це чітко. Так само я не збираюсь якимось чином звертати увагу на процесуальні процеси щодо інших учасників перегонів. Не будуть спеціально порушені справи проти кандидатів, хоча я знаю, що декілька дуже мріють, щоб якось же їх допитали, бо тоді ж можна стати жертвою. Не дочекаються», - зазначив Луценко.

За його словами, він не фабрикує справи і не допитує з політичною метою.

«Ні для того, щоб дискредитувати, ні для того, щоб підняти рейтинг. Дехто звичайно хотів би щоб на час виборів справи були зупинені. Цього також неможливо зробити», - констатував генпрокурор.

При цьому Луценко планує допрацювати до завершення президентських виборів, що вважає «серйозною гарантією того, що вони відбудуться згідно закону і у встановлений час, без жодних фантазій на цю тему».

«Із іншого боку, як тільки це завершу, я в травні приблизно думаю повернутися до політичної діяльності. Побачите, що весною мені буде про що відзвітуватися», - додав він.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.