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    Луценко розповів, коли залишить Генпрокуратуру

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    Генеральний прокурор України Юрій Луценко - Луценко розповів, коли залишить Генпрокуратуру
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко

    Генпрокурор планує повернутися до політичної діяльності

    Генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що не братиме участі в роботі будь-яких виборчих штабів.

    Він визнав в інтерв'ю ТСН, що отримував пропозицію від президента Петра Порошенка. 

    «Я не буду учасником виборчого штаба чинного президента. Це чітко. Так само я не збираюсь якимось чином звертати увагу на процесуальні процеси щодо інших учасників перегонів. Не будуть спеціально порушені справи проти кандидатів, хоча я знаю, що декілька дуже мріють, щоб якось же їх допитали, бо тоді ж можна стати жертвою. Не дочекаються», - зазначив Луценко.

    За його словами, він не фабрикує справи і не допитує з політичною метою.

    «Ні для того, щоб дискредитувати, ні для того, щоб підняти рейтинг. Дехто звичайно хотів би щоб на час виборів справи були зупинені. Цього також неможливо зробити», - констатував генпрокурор.

    При цьому Луценко планує допрацювати до завершення президентських виборів, що вважає «серйозною гарантією того, що вони відбудуться згідно закону і у встановлений час, без жодних фантазій на цю тему».

    «Із іншого боку, як тільки це завершу, я в травні приблизно думаю повернутися до політичної діяльності. Побачите, що весною мені буде про що відзвітуватися», - додав він.

    Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.

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