Суд обрав п’ятьох присяжних у справі про вбивство журналіста Бузини



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Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року

Троє присяжних будуть основними, вони розглядатимуть справу разом з двома професійними суддями

Шевченківський районний суд Києва визначив склад колегії присяжних у справі щодо вбивства журналіста Олеся Бузини, обвинуваченими в якій є Андрій Медведько та Денис Поліщук.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що троє присяжних будуть основними, вони розглядатимуть справу разом з двома професійними суддями - Євгеном Сидоровим і Тетяною Левицькою. Також суд обрав ще двох присяжних, які будуть запасними.

Захист обвинувачених висловив обурення діями суду, бо спочатку судді розглядали кандидатури присяжних без участі всіх адвокатів, а також відмовилися задовольнити клопотання про відвід суду.

Суд попередньо визначив, що засідання у цій справі відбудуться 21 серпня, 30 серпня і 26 вересня.

У червні стало відомо, що справу підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини розглядатиме суд присяжних

Нагадаємо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні.

За підозрою у вбивстві журналіста було затримано націоналістів Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.