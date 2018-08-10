Суд обрав п’ятьох присяжних у справі про вбивство журналіста Бузини
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Троє присяжних будуть основними, вони розглядатимуть справу разом з двома професійними суддями
Шевченківський районний суд Києва визначив склад колегії присяжних у справі щодо вбивства журналіста Олеся Бузини, обвинуваченими в якій є Андрій Медведько та Денис Поліщук.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Зазначається, що троє присяжних будуть основними, вони розглядатимуть справу разом з двома професійними суддями - Євгеном Сидоровим і Тетяною Левицькою. Також суд обрав ще двох присяжних, які будуть запасними.
Захист обвинувачених висловив обурення діями суду, бо спочатку судді розглядали кандидатури присяжних без участі всіх адвокатів, а також відмовилися задовольнити клопотання про відвід суду.
Суд попередньо визначив, що засідання у цій справі відбудуться 21 серпня, 30 серпня і 26 вересня.
У червні стало відомо, що справу підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини розглядатиме суд присяжних
Нагадаємо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні.
За підозрою у вбивстві журналіста було затримано націоналістів Андрія Медведька і Дениса Поліщука.
Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.