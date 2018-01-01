Суд переніс розгляд справи Шабуніна

Суд продовжить розгляд справи 27 березня

Дніпровський районний суд Києва переніс розгляд справи керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого звинувачують за статтею 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста» Кримінального кодексу України. Суд продовжить розгляд справи 27 березня о 14:00. На засіданні 26 лютого суд допитав свідків у справі, соратників



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Віталій Шабунін

Суд продовжить розгляд справи 27 березня

Дніпровський районний суд Києва переніс розгляд справи керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого звинувачують за статтею 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста» Кримінального кодексу України.

Суд продовжить розгляд справи 27 березня о 14:00.

На засіданні 26 лютого суд допитав свідків у справі, соратників потерпілого Всеволода Філімоненка.

30 січня у ході підготовчого засідання суду Шабунін визнав, що він ударив Філімоненка, оскільки той, як заявив керівник ЦПК, провокував його колегу.

Також Шабунін заявив, що він не погоджується з кваліфікацією прокуратури, оскільки потерпілий не є журналістом, а «відомий йому як провокатор».

Як відомо, у середині січня поліція відновила розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався у червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.

Нагадаємо, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Водночас Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання «Голос народу», замовною.

16 серпня Дніпровський районний суд Києва застосував до підозрюваного Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. І зобов'язав його повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Більше читайте у статті «Главкома» «Справа Шабуніна: злочин і кара. Усі подробиці»