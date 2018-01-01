Суд переніс розгляд справи Шабуніна на 26 лютого

Після допиту свідка суддя на прохання Віталія Шабуніна оголосила про перенесення розляду справи

Дніпровський суд Києва у п'ятницю переніс справу побиття головою «Центру протидії корупції» Віталієм Шабуніним відеоблогера Всеволода Філімоненка на 26 лютого. Як повідомляє «Громадське», захист Шабуніна клопотав про надання повного відео інциденту, аби суд зміг повністю подивитись шматок. На це Філімонов відповів, що має



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Віталій Шабунін

Після допиту свідка суддя на прохання Віталія Шабуніна оголосила про перенесення розляду справи

Дніпровський суд Києва у п'ятницю переніс справу побиття головою «Центру протидії корупції» Віталієм Шабуніним відеоблогера Всеволода Філімоненка на 26 лютого.

Як повідомляє «Громадське», захист Шабуніна клопотав про надання повного відео інциденту, аби суд зміг повністю подивитись шматок. На це Філімонов відповів, що має право не передавати архіви, оскільки є журналістом.

«Потрібно переглянути повний запис, а не намонтоване відео, де в повному обсязі можна буде ознайомитись із поведінкою як і мого підзахисного, так і потерпілого», — сказав адвокат голови ЦПК Дмитро Онученко.

На допиті як свідок виступив головний редактор видання Flash on time news Денис Маганов, який сказав, що позивач працює у виданні за договором співпраці, а також розповідав про професійність Філімоненка.

Після допиту свідка суддя на прохання Віталія Шабуніна оголосила про перенесення розляду справи.

«Ми просимо перерву на підготовку питань для свідків Філімоненка. Адже це ті люди, які працюють з ним, і нам треба правильно підготуватись, щоб довести або спростувати факт причетності цих людей до журналістської діяльності. Перерву проситимемо на кілька днів», - сказав виданню Шабунін.

Як відомо, у середині січня поліція відновила розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався у червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.

Нагадаємо, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Водночас Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання «Голос народу», замовною.

16 серпня Дніпровський районний суд Києва застосував до підозрюваного Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. І зобов'язав його повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Більше читайте у статті «Главкома» «Справа Шабуніна: злочин і кара. Усі подробиці»