Суд переніс засідання щодо адмінпротоколу директора НАБУ на 20 серпня



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Директор НАБУ Артем Ситник

Артем Ситник заявив, що не боїться адміністративної відповідальності, але побоюється тиску на суд з боку Генпрокуратури

Сарненський суд Рівненської області переніс засідання за адміністративним протоколом щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на 20 серпня.

Суд переніс розгляд протоколу на прохання Ситника, який повідомив суду про невідкладні справи на роботі роботи.

Наступне засідання відбудеться о 09:00 20 серпня.

Директор Національного антикорупційного бюро заявив, що не боїться адміністративної відповідальності за протокол, але побоюється тиску на суд з боку Генпрокуратури.

«Я не боюся, оскільки це вже не перший протокол щодо мене. Тим більше, що я впевнений, що нічого незаконного я не скоював», - сказав він.

При цьому, з його слів, Генпрокуратура може чинити тиск на суддю, який розглядає його справу, і побоюється цього.

Як повідомлялось, правоохоронні органи склали два адміністративних протоколи щодо Ситника, в яких фігурує 10 і 15 тис. грн.

Ситник у вівторок давав пояснення щодо свого адмінпротоколу Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Ситник заявив, що не визнає провину в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області.

Джерело: Українські новини