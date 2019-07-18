НАБУ почало отримувати матеріали СБУ на топ-чиновників, - Ситник



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Директор НАБУ Артем Ситник

За словами директора НАБУ, на сьогодні є позитивні зрушення в розслідуванні гучних кримінальних справ, зокрема, про корупцію в оборонній сфері

Національне антикорупційне бюро України почало отримувати матеріали Служби безпеки України на топ-чиновників. Про це на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Артем Ситник.

За словами директора НАБУ, на сьогодні є позитивні зрушення в розслідуванні гучних кримінальних справ, зокрема, про корупцію в оборонній сфері.

«Хотів би відзначити істотне поліпшення відносин з СБУ. До НАБУ почали надходити матеріали, що стосуються топ-чиновників. Такого раніше за чотири роки не було ніколи. Максимум що, від СБУ надходило - це матеріали, які стосувалися невеликих чиновників. Зараз ситуація змінюється, дякую (главі СБУ, - ред.) Баканову за останні зрушення по тим справам, які ми розслідуємо», - зауважив він.

Крім того, Ситник додав, що детективи активізували роботу зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

«Напрацьовано понад 3 десятків підозр. Зараз вони в прискореному режимі обговорюються детективами ... Сьогодні буде, сподіваюся, оголошено підозру ще одному високопоставленому чиновнику», - сказав глава НАБУ.

Раніше Зеленський заявив, що впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки $30 млн.

Джерело: РБК-Україна