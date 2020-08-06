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    Суд пом’якшив запобіжний захід активісту Стерненку

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    <p>Сергій Стерненко перебуватиме під нічним домашнім арештом</p> - Суд пом’якшив запобіжний захід активісту Стерненку

    Сергій Стерненко перебуватиме під нічним домашнім арештом

    Фото: Главком

    Суддя задовольнила клопотання прокурора частково

    Суд змінив запобіжний захід активісту Сергієві Стерненку – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

    Про це Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Дали нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00 до 21 вересня», – зазначив активіст.

    Його адвокат Масі Найєм так прокоментував це рішення:

    «Змінили запобіжний захід Сергію Стерненку. Суддя Антонюк М. С. задовольнила клопотання прокурора частково. Суддя обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 6:00. Кожен раз до останнього вірю, що справедливість існує. І кожен раз це робить нас міцніше. Вітаю Сергія і всіх, хто слідкував».

    Нагадаємо, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

    Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    суд арешт адвокат суддя активісти Сергій Стерненко
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