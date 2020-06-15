Суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт



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Сергій Стерненко перед будівлею Шевченківського районного суду міста Києва після оголошення рішення про перенесення засідання Фото: Главком

Активіста відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексочільнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент Главкому.

Суд відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.

«Застосувати до підозрюваного Стерненка Сергія В'ячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», - повідомив суддя.

Його відправили під домашній арешт на 60 діб.

Домашній арешт Стерненко повинен відбувати у військовій частині в Одесі. У коментарі журналістам він зазначив, що він там зареєстрований.

Люди, які прийшли підтримати Стерненка під будівлю суду, невдоволені рішенням суду і продовжують кричати

Біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.