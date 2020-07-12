Стерненко заявив, що розслідування нападу на нього зупинили



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Стерненко звинуватив слідчого у тому, що той «почав займатись процесуальним терором»

«Розслідування третього замовного нападу на мене та пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається» – Стерненко

Ексочільник одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу зупинили.

Про це він написав у Facebook з посиланням на отриману від слідчого інформацію.

«Розслідування третього замовного нападу на мене та пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається. Тепер офіційно. За повідомленням слідчого, провадження щодо третього нападу на мене зупинили. Зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій», – написав Стерненко.

Він стверджує, що формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство виконавця нападу Олександра Ісайкула. «Ісайкулу СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року», – заявляє Стерненко.

Він додав, що «ще в травні звертався із клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу у окреме провадження, і зупинити вже його, щоб не спливали строки розслідування. А основне провадження необхідно було і далі розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу і слідство наві не намагається шукати замовника та всіх інших співучасників. Однак прокурор мені невмотивовано відмовив, і зупинили саме основне провадження. Теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись тепер роками», – заявляє Стерненко.

Також він звинуватив слідчого у тому, що той «почав займатись процесуальним терором: Він надіслав мені 5 повісток на кожен день тижня із вимогою прибути о 10:00 в СБУ для ознайомлення із матеріалами провадження проти мене. Хоча ознайомлення це моє право, а не обов’язок. Тим паче що з частиною матеріалів я і так вже ознайомився і планував сам йти знайомитись ще. Такі дії слідчого це тиск, спрямований на виконання протиправної вказівки Венедіктової негайно передати справу в одеський суд та засудити мене за необхідну оборону», – переконаний Стерненко.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше – державну охорону.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати», – наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

16 червня суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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