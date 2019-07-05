Суд поновив Семеніхіна на посаді мера Конотопа



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Артем Семеніхін став мером Конотопа в листопаді 2015 року

Суд зобов’язав виплатити йому різницю між середнім заробітком за час вимушеного прогулу та отриманими доходами у зв’язку з виконанням обов’язків військовослужбовця за контрактом

Сумський окружний адміністративний суд поновив Артема Семеніхіна на посаді мера Конотопа – таке рішення суд ухвалив 5 липня за позовом екс-мера до Конотопської міської ради, її виконавчого комітету та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації.

Згідно з повідомленням, Семеніхін просив скасувати рішення Конотопської міськради від 28 серпня 2018 року, яким місцеві депутати достроково припинили його повноваження.

«Суд частково задовільнив позовні вимоги та скасував рішення Конотопської міської ради 7 скликання від 28.08.2018 «Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича», поновив позивача на посаді міського голови міста Конотоп та зобов’язав виплатити йому різницю між середнім заробітком за час вимушеного прогулу та отриманими доходами у зв’язку з виконанням обов’язків військовослужбовця за контрактом за період з 28.08.2018 по день фактичного розрахунку», – йдеться в повідомленні суду.

Конотопська міська рада має право оскаржити це рішення, коли суд укладе повний текст рішення. В суді обіцяють, що повний документ з’явиться протягом десяти днів.

Артем Семеніхін став мером Конотопа в листопаді 2015 року. Влітку 2018-го міська рада достроково припинила його повноваження.

Як повідомлялось, сьогодні вночі невідомі напали на колишнього міського голову Конотопа Семеніхіна та нанесли йому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

37-річний Артем Семеніхін брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, був мером Конотопа у 2015-2018 роках. Зокрема він відомий тим, що в 2017 році зірвав збори партії Віктора Медведчука «Український вибір», назвавши її діяльність антиукраїнською.