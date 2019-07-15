Україна та Росія обговорюють питання обміну захоплених українських моряків, - МЗС РФ



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У той же час слідче управління ФСБ звернулося до суду з клопотанням про продовження на три місяці строку арешту українських моряків, затриманих в Керченській протоці

Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків. Про це заявив журналістам у понеділок статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

«Звичайно, обговорюється, думаємо над цим», — сказав дипломат, відповідаючи на відповідне запитання.

Адвокат Микола Полозов 9 липня заявляв, що слідство у справі захоплених в Керченській протоці українських моряків завершено, їм всім пред’явлено звинувачення в остаточній редакції за частиною 3 статті 322 КК РФ (незаконний перетин кордону Росії в складі організованої групи).

За його словами, скоро суд розгляне клопотання про продовження ним строків арешту, а потім учасники процесу перейдуть до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Варто також нагадати, що слідче управління ФСБ звернулося до суду з клопотанням про продовження на три місяці строку арешту українських моряків, затриманих в Керченській протоці.

Як відомо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков не став відповідати на питання, чи обговорюється можливість обміну колишнього керівника «РИА Новости Україна» на українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула до Києва, де 15 липня планує бути присутньою на судовому засіданні у справі керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Вона вже зустрілася з українським омбудсменом Людмилою Денісовою і зазначила, що у вівторок омбудсмени двох країн проведуть зустріч у Москві..

Як повідомлялось, сьогодні, 15 липня, можуть звільнити підозрюваного у держзраді голову порталу РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Засідання у його справі відбудеться о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21).