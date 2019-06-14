Суд в окупованому Криму відпустив капітана українського судна після року тримання за ґратами



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Капітана судна ЯМК-0041 звільнили більш ніж через рік після затримання

Віктору Новицькому призначили штраф у півмільйона рублів, але відразу його скасували

Так званий суд в окупованому Севастополя в п'ятницю, 14 червня, ухвалив вирок капітану українського судна ЯМК-0041 Віктору Новицькому, якого звинувачують в незаконній ловлі риби біля берегів анексованого Криму, повідомляє ТАСС.

«Суд» вирішив оштрафувати рибалку на 500 тисяч рублів, але з огляду на проведені ним в СІЗО півроку навіть скасував виплату штрафу.

Оскільки капітан знаходився під підпискою про невиїзд, то автоматично він був відпущений.

Суддя пояснила, що з огляду на те, що Новицький кілька місяців після арешту перебував в СІЗО, він звільняється від покарання. При цьому «суд» постановив в рамках цивільного позову «стягнути коштом відшкодування збитків 439 тис. рублів» за завдані збитки водним ресурсам РФ.

Нагадаємо, у 2018 році щодо капітана судна«ЯМК-0041», громадянина України Новицького окупанти порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 256 КК РФ («Незаконний вилов водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища»).