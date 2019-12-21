  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд в окупованому Криму вирішив депортувати «з території Росії» журналіста Гайворонського

    • Розсилка
    Ялтинський активіст, блогер і журналіст Євгеній Гайворонський - Суд в окупованому Криму вирішив депортувати «з території Росії» журналіста Гайворонського
    Ялтинський активіст, блогер і журналіст Євгеній Гайворонський

    Наразі блогера відправили у спеціальний центр поліції, центр тримання осіб, які підлягають видворенню, який розташований у Краснодарському краї (Росія)

    Суд в окупованому Криму 20 грудня ухвалив рішення про депортацію ялтинського блогера та журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

    Про це повідомив адвокат Олексій Ладін.

    «Наразі його відправили у спеціальний центр поліції, центр тримання осіб, які підлягають видворенню, який розташований у Краснодарському краї (Росія). Судові пристави провели особистий обшук, після чого Гайворонського відправили в цей центр. Ще не було таких прецедентів, щоб громадян України депортували таким чином», – підкреслив адвокат.

    Ладін припустив, що, оскільки Гайворонський зареєстрований на Донбасі, а депортують за місцем реєстрації, то «аби його не депортували в «ДНР».

    Наразі немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств анексованого Криму.

    26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

    Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

    Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

    7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

    Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності. 6 листопада він вийшов на свободу.

    31 жовтня Гайворонського знову звинуватили в адміністративному правопорушенні – образі в Інтернеті влади та символов Росії за допис у Фейсбуці про президента Росії Володимира Путіна.

    Джерело: Радіо Свобода

    Крим Росія обшук суд ДНР адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ