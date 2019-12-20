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    У Путіна запевняють, що газових суперечок між Росією та Україною більше не буде

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    Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак - У Путіна запевняють, що газових суперечок між Росією та Україною більше не буде
    Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак

    Україна і Росія врегулювали взаємні претензії щодо газу, заявив Козак

    Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак заявив, що російська і українська сторони врегулювали взаємні претензії щодо газу і судових позовів більше не буде.

    Про це передає російське видання «Коммерсантъ».

    «Питання врегульовано. Більше судових позовів, судових суперечок, взаємних претензій не буде», - сказав Козак.

    Раніше повідомлялося, що Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

    Пресслужба президента України підтвердила, що сьогодні були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу.

    «Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», — йдеться у повідомленні.

    Подробиці повинні розповісти в суботу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

    19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

    Зазначимо, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.

    Росія міністр транзит Юрій Вітренко Олексій Оржель
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