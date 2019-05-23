Суд в Росії залишив під вартою фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Фото: Facebook «Кримська солідарність»

Всі четверо підсудних будуть під вартою до 15 серпня

Ростовський обласний суд міста Шахти (РФ) залишив під вартою фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», заарештованих в ході масових обшуків в Криму 27 березня - Тофіка Абдулгазієва, Аліма Карімова, Яшара Муедінова і Іззета Абдуллаєва.

Про це повідомляється на сторінці громадського об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

«Рішення суду першої інстанції залишається без змін. Всі четверо підсудних будуть під вартою до 15 серпня 2019 року», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що рідних фігурантів впустили на оприлюднення рішення суду.

«Вони побачили своїх близьких по відеоконференцзв'язку з СІЗО м. Шахти. На прохання дружин, камеру направили на них, щоб чоловіки їх побачили. Підсудні зраділи, передавали свої вітання. Також сказали, що це один з найкращих подарунків в священний місяць Рамадан. Почуваються задовільно», - повідомили у «Кримській солідарності».

Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

Джерело: Крим.Реалії