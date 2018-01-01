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    Суд відмовив Саакашвілі у позові до Міграційної служби

    Адвокат заявив, що на це рішення буде подано апеляцію
    Окружний адмінсуд Києва не задовольнив скаргу екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомляє прес-служба суду. [READ_MORE] «Суд оголосив рішення – Михайлу Саакашвілі у
    • Сьогодні, 14:36
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    Михайло Саакашвілі
    Фото: Укрінформ
    Михайло Саакашвілі

    Адвокат заявив, що на це рішення буде подано апеляцію

    Окружний адмінсуд Києва не задовольнив скаргу екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

    Про це повідомляє прес-служба суду.

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    «Суд оголосив рішення – Михайлу Саакашвілі у задоволенні позову відмовити повністю, оскільки відповідачі не вийшли за межі розумного строку під час розгляду оскаржуваних позивачем  дій», - йдеться у повідомленні.  

    Як зазначається, 6 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув на відкритому судовому засіданні справу за позовом Саакашвілі до Державної міграційної служби України, Управління Державної міграційної служби України в Київській області. Позивач просив суд визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги на рішення у формі наказу та на повідомлення про відмову йому в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у строки, визначені законодавством України. Також позивач просив суд визнати протиправною та незаконною бездіяльність Управління ДМС у Київській області щодо непередання матеріалів особової справи Саакашвілі до Державної міграційної служби.

    Зазначається, що також суд відмовив Саакашвілі у визнанні незаконною бездіяльність Київського обласного управління ГМС, яке не передало матеріали його особової справи в центральний апарат міграційної служби.

    За словами адвоката політика Руслана Чорнолуцького, сторона захисту вважає, що дане рішення є «черговим незаконним судовим вердиктом за позовами Саакашвілі в українських судах».

    Він додав, що на дане рішення буде подана апеляція.

    Напередодні, 5 лютого, Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні двох скарг у справі щодо статусу екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Зокрема, відмовлено у задоволенні апеляційних скарг і Державної міграційної служби, і Саакашвілі на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня, який визнав законною відмову ДМС надати Саакашвілі статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

    Президент Петро Порошенко у липні 2017 року позбавив Саакашвілі українського громадянства. Екс-очільник Одеської ОДА оскаржив це рішення. 29 січня Касаційний адміністративний суд переніс розгляд позову Саакашвілі до Президента щодо позбавлення громадянства на 16 лютого.

     

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