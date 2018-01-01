Прокуратура не проситиме повторний запобіжний захід для Саакашвілі

За словами Луценка, найближчим часом у Саакашвілі знову буде чергова серія допитів

Генеральна прокуратура України не клопотатиме про повторне обрання запобіжного заходу для Михайла Саакашвілі, оскільки він приходить на допити. [READ_MORE] Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко, передає «Інтерфакс-Україна». «Саакашвілі після багатьох дивних акцій все ж почав ходити на допити. Зараз, коли закінчується



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Михайло Саакашвілі в суді

За словами Луценка, найближчим часом у Саакашвілі знову буде чергова серія допитів

Генеральна прокуратура України не клопотатиме про повторне обрання запобіжного заходу для Михайла Саакашвілі, оскільки він приходить на допити.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Саакашвілі після багатьох дивних акцій все ж почав ходити на допити. Зараз, коли закінчується обраний йому запобіжний захід, ми не будемо його продовжувати. Він приходить за повістками, тому в жодних обтяженнях, на мій погляд, не потребує», — сказав Луценко.

За словами Луценка, найближчим часом у Саакашвілі знову буде чергова серія допитів.

«Тому сподіваюся, що він так само буде спокійно приходити туди і давати відповідні свідчення», — зазначив генпрокурор.

Напередодні Саакашвілі програв апеляцію про отримання статусу біженця.

Крім того у ніч проти 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, який був обраний для Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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