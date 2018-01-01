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    Саакашвілі програв суд щодо статусу біженця

    Адвокат Саакашвілі заявив, що оскаржить рішення суду у касації
    Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії та екс-голові Одеської ОДА Михайлові Саакашвілі. Таке рішення на засіданні 5 лютого озвучив головуючий суддя Андрій Коротких. «Суд постановив:
    • Сьогодні, 14:49
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    Михайло Саакашвілі у суді
    Фото: УНІАН
    Михайло Саакашвілі у суді

    Адвокат Саакашвілі заявив, що оскаржить рішення суду у касації

    Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії та екс-голові Одеської ОДА Михайлові Саакашвілі.

    Таке рішення на засіданні 5 лютого озвучив головуючий суддя Андрій Коротких.

    «Суд постановив: апеляційні скарги ДМС та Саакашвілі залишити без задоволення, а рішення Окружного суду від 3 січня залишити без змін», - сказав суддя Коротких. 

    Рішення набуває чинності 5 лютого.

    Один із захисників Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що це рішення дає владі «багато підстав» реалізовувати плани щодо «можливого незаконного видворення Саакашвілі з країни та можливої незаконної екстрадиції».  

    Адвокат також запевнив, що це рішення оскаржать у касації.

    Раніше повідомлялося, що Саакашвілі відмовився ходити на судові засідання щодо статусу біженця.

    Нагадаємо також, що 26 січня Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Михайла Саакашвілі.

    Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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