Саакашвілі програв суд щодо статусу біженця
- Сьогодні, 14:49
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Адвокат Саакашвілі заявив, що оскаржить рішення суду у касації
Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії та екс-голові Одеської ОДА Михайлові Саакашвілі.
Таке рішення на засіданні 5 лютого озвучив головуючий суддя Андрій Коротких.
«Суд постановив: апеляційні скарги ДМС та Саакашвілі залишити без задоволення, а рішення Окружного суду від 3 січня залишити без змін», - сказав суддя Коротких.
Рішення набуває чинності 5 лютого.
Один із захисників Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що це рішення дає владі «багато підстав» реалізовувати плани щодо «можливого незаконного видворення Саакашвілі з країни та можливої незаконної екстрадиції».
Адвокат також запевнив, що це рішення оскаржать у касації.
Раніше повідомлялося, що Саакашвілі відмовився ходити на судові засідання щодо статусу біженця.
Нагадаємо також, що 26 січня Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Михайла Саакашвілі.
Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.
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