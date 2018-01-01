Термін нічного домашнього арешту для Саакашвілі закінчився – адвокат

Саакашвілі більше не обмежений нічим, крім зобов'язання отримувати повістки і з'являтися за викликом слідчого, пояснює адвокат

У ніч проти 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, який був обраний для екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі більше не обмежений нічим, крім зобов'язання отримувати повістки і з'являтися за викликом слідчого, пояснює адвокат

У ніч проти 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, який був обраний для екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі.

Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

«Спроба вручити і оголосити підозру Михайлу Саакашвілі датується і обчислюється прокуратурою від 5 грудня. Термін закінчення запобіжного заходу, згідно з рішенням Апеляційного суду Києва, закінчується опівночі з 5 на 6 лютого, і запобіжний захід автоматично анулюється», – пояснив Чорнолуцький.

«Після закінчення терміну дії запобіжного заходу Саакашвілі більше не обмежений нічим, крім зобов'язання як підозрюваного, отримувати повістки і з'являтися за викликом на слідчі дії», – додав адвокат.

«Щоб продовжити терміни дії запобіжного заходу Саакашвілі, Генпрокуратура повинна звернутися в суд і аргументовано вказати причини, чому вони пропустили строки подачі клопотання про продовження термінів. Ми вважаємо, що пропуск строку подачі цього клопотання – це грубе порушення з боку прокуратури і підстава для суду відмовити у прийнятті до провадження клопотання про продовження запобіжного заходу», – резюмував він.

У понеділок, 5 лютого, Саакашвілі програв суд щодо статусу біженця.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі відмовився ходити на судові засідання щодо статусу біженця.

Нагадаємо також, що 26 січня Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Михайла Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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