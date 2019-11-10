Імпорт електроенергії з 15 листопада знизиться до нуля, – Герус



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у ніч на понеділок запускається ще один блок на 1000 Мвт Хмельницької АЕС

Голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус вважає, що з 15 лстопада імпорт електроенергії знизиться до нуля.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Диспетчери вже декілька днів обмежують імпорт електроенергії до мінімального рівня, в окремі години він складає менше 50 МВт (при загальному споживанні 15 000 – 20 000 МВт). Думаю, з 15 листопада такий імпорт знизиться до нуля, бо імпортери вже наїлися збитків», – зазначив Герус.

Він додав, що у ніч на понеділок запускається ще один блок на 1000 Мвт Хмельницької АЕС і у роботі буде 12 блоків із 15 (станом на початок вересня було 9 із 15).

Як повідомлялося, за даними голови парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса, через здешевшання вітчизняної електроенергії в останній тиждень жовтня імпорт її з Російської Федерації був збитковим, тому деякі компанії припинили його у листопаді.

Разом з тим ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк у Facebook відзначив, що у листопаді очікується зростання обсягів імпорту електроенергії, і «росіяни будуть робити все, щоб Україна заковтнула наживку».

Нагадаємо, Москаль звернув увагу послів Франції і Німеччини на співпрацю Геруса з Росією.

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