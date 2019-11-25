Повідомлення ЗМІ про оголошення в міжнародний розшук Дмитра Вовка не відповідають дійсності, - адвокат



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Ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк Фото: Главком

На думку адвоката, такі «зливи» інформації в ЗМІ щодо Вовка є черговим прикладом тиску з боку слідства через медіа

Розповсюджені в ЗМІ повідомлення про оголошення в міжнародний розшук ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка не відповідають дійсності. Це черговий приклад тиску з боку слідства у справі «Роттердам+» через медіа. Про це написала адвокат Дмитра Вовка Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні видання «Українські новини» з посиланням на неназване «джерело в правоохоронних органах» повідомило у вигляді доконаного факту, що Інтерпол оголосив мого підзахисного Д.Вовка у міжнародний розшук. Хочу повідомити, що на даний момент ця інформація не відповідає дійсності. Перше, і ключове – офіційний сайт Інтерполу досі переконаний, що жодної особи з прізвищем «Вовк» з України у розшуку немає», - повідомила Одинець.

Вона звернула увагу, що сторона слідства отримала рішення суду про обрання запобіжного заходу Дмитру Вовку лише в четвер ввечері 21 листопада, і фізично не могла за цей час встигнути перекласти рішення на одну з офіційних мов Інтерполу та передати його в український, а останній відповідно у центральний офіс Інтерполу.

На думку адвоката, такі «зливи» інформації в ЗМІ є черговим прикладом тиску з боку слідства через медіа.

«Ми стаємо свідками чергового випадку тиску сторони слідства у медіа-площині. Хочу вчергове подякувати шановним представникам НАБУ та САП за дотримання принципів доброчесності, а також використання ЗМІ у своїх дещо відмінних від законних інтересах. Адже, коли у суді в якості доказів надати немає чого, детективам та прокурорам залишається грати роль «неназваних джерел», - написала Одинець.

Нагадаємо, раніше Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по «Роттердам+», що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі «Роттердам+» з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило «експертизу» у СБУ за власним «темником».