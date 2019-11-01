Три місяці судів щодо «Роттердам +». Слідство перебуває у шпагаті

Кадр з серіалу «Слуга народу»

«Роттердам +» так активно використовувався у передвиборчій кампанії, що йому приділили увагу навіть в одній із серій «Слуги народу»

Президент Володимир Зеленський все частіше змушений відповідати на питання: «Де ж обіцяні посадки?». Керівники НАБУ і САП Артем Ситник і Назар Холодницький після виборів максимально активізували свої зусилля, щоб продемонструвати лояльність і готовність продовжувати службу, виконуючи політичні обіцянки нової влади. Гучним підходом до громадськості стала справа стосовно «Роттердам +», в якій одночасно висуваються претензії до колишньої влади та бізнесу Ріната Ахметова. Та й сам термін «Роттердам +» так активно використовувався в передвиборчій кампанії, що навіть в одній із серій серіалу «Слуга Народу» йому приділили увагу.

Після перших гучних медіаанонсів від НАБУ і САП у серпні, жодних конкретних результатів за три місяці так і не з'явилося. Розслідування щодо «Роттердаму» продовжує розтягуватися і відкладатися, а медіапростір повниться заявами про маніпуляції органів з експертизами. Одна з експертиз, яка визнає обумовленість прийняття формули, була розміщена в мережі. Захист посилаючись на ці факти навіть почав вимагати закрити всю справу.

28 жовтня Зеленський зробив демонстративний візит до силовиків-антикорупціонерів. За словами президента, щоб «зарядити їх енергією». У НАБУ і САП можливо енергія і додалася, але чи є перспектива переконати суд в обґрунтованості звинувачень фігурантам дворічного розслідування, про що говорять зацікавлені сторони і чи є шанс побачити об'єктивне судове рішення ще у цьому році?

Хронологія

Березень 2016 року

Ухвалюється постанова НКРЕКП №289 від 3 березня 2016 року «Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії». У формулі оптової ринкової ціни електроенергії враховувалася середньозважена за 12 місяців вартість вугілля за котируванням міжнародного видання ARGUS - API2, з урахуванням доставки і перевалки цього вугілля в Україні і дисконту на різницю в калорійності між імпортним і українським вугіллям. API2 - це ринковий індикатив ціни у портах Амстердама і Роттердама в Голландії і Антверпена у Бельгії.

До запровадження формульного розрахунку ціна електроенергії визначалася вручну.

2016 - 2017 рр.

Впровадження формули призвело до зростання тарифів для промислових споживачів. Одночасно дозволило вирішити низку проблем у державній вугільній промисловості (за твердженням глави федерації незалежних профспілок Михайла Волинця, держшахти за 2016-2017 роки внаслідок дії формули отримали додатково 10 млрд грн). Забезпечити Україну достатньою кількістю енергоресурсів, прокласти перехідний період до відкриття ринку електроенергії.

Влада Петра Порошенка системно критикувалася. Мем «Роттердам+» швидко став символом корупції. Минула влада не змогла пояснити свої дії простою мовою, переконливою для широкої аудиторії. У свою чергу опоненти використовували зрозуміле пояснення: вугілля ніколи не завозилося із Роттердама, а продається Україні за ціною «Роттердам» плюс доставка.

Квітень 2017 року

НАБУ заявило про початок розслідування.

Липень 2019 року

Із запуском нової моделі оптового ринку електроенергії методика НКРЕКП з розрахунку ціни втратила силу.

Серпень 2019 року

8 серпня НАБУ повідомило шести особам про підозру в нанесенні споживачам електроенергії 18,87 млрд грн збитків. Серед них: голова НКРЕКП Дмитро Вовк, директор ДП Оператор ринку, екс-член НКРЕКП Володимир Євдокимов, а також два співробітники Нацкомісії і два менеджери енергетичної компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Статус справи: нове продовження слідства

У серпні пройшли суди першої інстанції. Всі вони пом'якшили вимоги прокурора про запобіжні заходи. Суди визнали доводи сторони звинувачення недостатніми для арешту фігурантів. Суми застав були знижені у 5-25 разів.

З вересня тривають апеляції. У них захист вимагає пом'якшити запобіжні заходи, а прокурор асиметрично вимагає їхнього посилення. За цей період встиг запрацювати Вищий антикорупційний суд, тож всі справи, зокрема, апеляції щодо запобіжного заходу, були передані туди.

У свою чергу, прокурори САП не встигли у належні два місяці передати справи до суду для розгляду по суті. Вони домоглися продовження свого слідства до 8 грудня.

Сторона захисту несподівано подала клопотання про закриття справи у зв'язку з отриманими висновками судових експертів, що підтверджують законність формули, відсутність економічних збитків та збитків для споживачів електроенергії.

Перед цим адвокати надавали низку звинувачень на адресу слідства, на які останні так і не відреагували.

Всі обвинувачені беруть участь в судових процесах. Тільки Дмитро Вовк поїхав за кордон і не збирається повертатися, посилаючись на загрозу життю з боку олігарха Ігоря Коломойського. При чому тут він?





З фігурантів справи «Роттердам +» лише Дмитро Вовк виїхав за кордон

За словами Вовка Коломойський є власником великих споживачів електроенергії, а саме феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони, за його словами, не модернізовані, мають велику енергоємність. «І він (Коломойський - ред.) за період дії прозорого ринкового ціноутворення мав недоотриманий прибуток. Ось і причина, чому тема «Роттердам +» стала такою відомою. З 2016 по 2018 рік її активно розкручували певні телеканали», - заявляв Вовк.

Слабке місце слідства

Уже після перших судів НАБУ визнало, що власне до формули у них питань немає. Немає претензій і до необхідності ухвалення цієї формули.

«Зазначений порядок підготували на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України про необхідність розробки прозорого механізму державного регулювання оптових ринкових цін на електроенергію, зокрема встановлення індикативної ціни енергетичного вугілля з прив'язкою до релевантних інформаційних джерел і відмови від адміністративного (так званого «ручного») визначення ціни енергетичного вугілля без використання відповідних методик (алгоритмів)», - говорили в НАБУ у відповіді на журналістський запит.

Тобто знаменитий «Роттердам» цілком законний. Претензія у слідства до «плюса», тобто до включення витрат на доставку вугілля в Україну до розрахункової ціни для електроенергії.

«Акцентуємо увагу на тому, що суть обвинувачення не стосується неправильного застосування індикативної ціни на рівні API2 як такої, яка застосована в умовах відсутності вільного ринку енергетичного вугілля в Україні. Зате Національним бюро висунуто звинувачення посадовим особам НКРЕКП у включенні до Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електричну енергію свідомо нереальних (економічно обґрунтованих) витрат на транспортування енергетичного вугілля в частині прогнозованих обсягів використання вітчизняного в галузі на доставку його в Україну морським шляхом і перевалку в портах Україна, що надало необґрунтовані переваги генеруючим компаніям ТЕС і призвело до необґрунтованого збільшення оптової ринкової ціни електричної енергії», - підкреслювали у НАБУ.

Сьогодні обвинувачувальна база слідства ґрунтується на одній експертизі. Продовження слідства, за словами близьких до процесу співрозмовників, відбувається через слабкість цих позицій.

Захист, в особі адвоката ДТЕК Наталії Дрігваль і адвоката обвинувачених екс-членів регулятора Ірини Одинець, стверджує, що експертиза САП була отримана з великою кількістю порушень.

«Як ми бачимо з хронології подій, які відбувалися у взаєминах САП з експертними установами, орган звинувачення намагався всіма зусиллями, змінюючи по кілька разів питання, отримати від експертів бажані відповіді, які б підтвердили версію слідства про необґрунтованість самої формули« Роттердам + », яка включала в ціну на енергетичне вугілля, витрати на фрахт, доставку, перевалку і наявність міфічних збитків. На зараз підтвердженим є факт, що САП отримала мінімум три - я підкреслюю три - експертні висновки, які підтвердили коректність формули », - сказала вона в одному з інтерв'ю.

31 жовтня в мережі з’явились документи, датовані серпнем-листопадом 2018 р. Серед яких є запити САП до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (підпорядкований Мінюсту), з по-різному сформульованими запитаннями. Також, викладені висновки інститут, які в обох випадках визначається законність прийняття та економічна обґрунтованість формули. Адвокат Одинець підтвердила значення цих документів. «На мою думку, оприлюднені документи реальні, адже прокурор прямим текстом заявив, що може вирішувати, які матеріали надавати суду, а які ні і сказав, що не вважає за потрібне надавати експертизу КНДІСЕ», – написала вона в Facebook.

Вибірково підходячи до використання експертиз, антикорупційні детективи порушують статтю 9 Кримінального процесуального кодексу, що вимагає «повно і об'єктивно дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, які викривають, так і ті, які виправдовують підозрюваного, обвинуваченого».

Раніше Одинець продемонструвала відеозапис, на якому прокурор НАБУ під час засідання суду визнає, що є альтернативні експертизи, в яких по-іншому ставилося питання, але «там неможливо сказати, що немає збитків». Хоча, як вбачається з документів КНДІСЕ висновки доволі чітко протирічать обвинуваченням слідства.

Базова ж експертиза, на якій будується звинувачення, була видана експертом СБУ на основі висновків, зроблених власне слідчим НАБУ. «Тобто одне силове відомство написало темник з уже готовими розрахунками іншому, віднесло в сусідній кабінет. Там була оформлена «експертиза», на якій і побудована вся база звинувачення. І тут я знову підкреслюю - сторона обвинувачення визнає ці факти», – каже Дрігваль.

Найбільш одіозний обвинувачений Дмитро Вовк назвав експертизу макулатурою і опублікував цитату з документа: «Надання умовно-ймовірних висновків щодо економічних наслідків (втрачені активи і / або недоотримані доходи, обставин (порушень), що не відбулися і мають форму припущень, не відповідає принципам законності і об'єктивності судової експертизи».

Органи слідства не коментують цю інформацію. У ході судових засідань вони стверджують, що на етапі досудового слідства звинувачень, зібраних ними, досить для затримання фігурантів, і що саме орган слідства має право визначати які експертизи використовувати, а які - ні.

Тест для антикорупційного суду

На думку учасників процесу, НАБУ буде змушене продовжувати розслідування ще мінімум два місяці, але це може призвести до скасування вже накладених обмежень на обвинувачених. За даними джерел, зараз НАБУ активно шукає альтернативні експертизи, розуміючи хиткість початкової експертизи. У свою чергу, захист охоче вписалвся в цю боротьбу експертиз. За твердженням Наталії Дрігваль, експертиза, отримана нею, є вичерпною підставою для закриття всієї справи. Про результати цього клопотання буде відомо в найближчі тижні.

Поки ж слідство перебуває у шпагаті, де, з одного боку, є соціальний запит на звинувачення і посадки, а з іншого - одне з найбільш важко доказових справ, яке доводиться ще й форсувати через політичні стимули. Результат буде залежати від суддів нового антикорупційного суду. Якщо ми отримали дійсно незалежний орган, готовий бути над політичною ситуацією, то прокурорам з поточною доказовою базою затвердити свої гучні звинувачення буде вкрай складно. Якщо ж це не так - ми отримаємо добре розпіарений показовий процес, що з великою ймовірністю згодом поповнить лави політичних замовних справ.

Інна Михайлівська, для «Главкома»