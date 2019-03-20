Суд відмовився «виправляти описки» у вироку Януковича



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В суді повідомили, що вирок Януковичу «складено офіційною діловою мовою, відповідно до вимог КПК України»

Оболонський районний суд Києва відмовив адвокатам екс-президента Віктора Януковича у виправленні описок у вироку у справі про державну зраду.

Про це повідомляє прес-служба суду.

«Суд не вбачає жодних помилок або описок у вироку щодо Віктора Януковича», – відзначили в суді.

Зазначається, що вирок «складено офіційною діловою мовою, відповідно до вимог КПК України, а тому в задоволенні заяв захисників про виправлення нібито описок відмовлено».

Нагадаємо, раніше захисник Януковича Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

Адвокат просив Оболонський районний суд м. Києва «виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації, а також виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича - з 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.».

Джерело: Інтерфакс-Україна