Адвокат Януковича попросив суд виправити помилки у вироку



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Строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання

Наразі Оболонським районним судом м. Києва вирішується питання щодо необхідності призначення судового засідання для розгляду заяви захисника Януковича

У справі за обвинуваченням президента-втікача Віктора Януковича його захисник Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

Про це 22 лютого повідомляє прес-служба Оболонського районного суду м. Києва.

«Захисник просить Оболонський районний суд м. Києва виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації, а також виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича - з 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.», - заявили в суді.

Зазначається, що наразі Оболонським районним судом м. Києва вирішується питання щодо необхідності призначення судового засідання для розгляду заяви захисника.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня Янукович засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також Янукович визнаний винуватим у вчиненні злочину проти миру, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, а саме – пособництво у веденні агресивної війни.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Водночас, Януковича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання. Вирок суду не набрав законної сили та оскаржений стороною захисту.