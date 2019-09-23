Суд відправив нападника на ексдепутата Найєма під домашній арешт



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Прокурор просив застосувати до підозрюваного тримання під вартою, але суд не задовольнив клопотання

Шевченківський районний суд обрав затриманому Магомеду-Аміну Саітову, який напав на колишнього народного депутата Мустафу Найєма і перебував у розшуку, цілодобовий домашній арешт на два тижні.

Про це повідомив брат постраждалого, адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Так, прокурор просив застосувати до підозрюваного тримання під вартою, але суд не задовольнив клопотання.

Саітов відмовився відповідати судді та прокурору, як і коли він перетнув кордон України.

Водночас, коли його запитали, чому він повернувся в Україну, підозрюваний сказав «бо змінилась влада».

«Ще ніколи жодна людина, яка є в розшуку, не поверталась в Україну для отримання вироку. Це завжди було про домовленості… Людина просто втекла з України після вчинення ним протиправних дій. Його зупинило не те, що він згадав, що життя та здоров’я в Україні — це найвища соціальна цінність і тому не можна завдавати тілесних ушкоджень. А тому що влада була не та», — написав Масі Найєм.

Як відомо, раніше брат ексдепутата Мустафи Найєма написав у соцмережі, що Саітов повернувся до України.

Нагадаємо, напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва.

З’явилося відео з камери спостереження, на якому видно, як один із підозрюваних накинувся на Найєма.

Шевченківський районний суд Києва відмовив в продовженні арешту Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича, підозрюваного у здійсненні хуліганських дій стосовно Найєма (за ч.2 ст.296, ч.1 ст.122 КК України).

Суд в Азербайджані відпустив підозрюваного у побитті Найєма під особисте зобов’язання.