Інколи краще співати, ніж лякати колапсом в медицині і фантазіями про роботу Супрун
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Розсилка
Я завжди з захопленням слухаю оці наїзди Богомолець на Супрун. Справді в захопленні. Бо вона геніальна
Колись, давно, я чула, як Ольга Богомолець співала.
Гарно співала. Я і зараз би сходила послухати. Нехай би співала. Замість лякати нас всіх колапсом в медицині і фантазіями про роботу Ульяни Супрун.
Колись, давно, вона мені подобалась. На Майдані ми її шукали, щоб передати ліки для поранених.
Потім Ольга Богомолець вирішила балотуватися в Президенти України. Після Майдану. І звернулась до українців допомогти зібрати грошову заставу, необхідну для реєстрації кандидаткою. І українці, які в той час збирали на армію, на переселенців, на поранених і сім’ям вбитих, включились і в цей процес. Бо своя. З Майдану. Лікарка. Тоді, в перший же день кампанії зі збору грошей, менш ніж за 24 години, для застави Ольги Богомолець було зібрано 2,5 мільйонів гривень.
- 6 земельними ділянками загальною площею 6 676 квадратних метра;
- 3 житловими будинками в Київській, Миколаївський і Львівській областях загальною площею 648,2 квадратних метра;
- 7 квартирами загальною площею 733,88 квадратних метри;
- в 2 квартирах часткою в 25%;
- в 1 будівлі у Львівській області часткою в 30 відсотків;
- 2 квартирами в Києві, які знаходилися в стадії незавершеного будівництва;
- 5 гаражами і 3 машиномісцями в Києві;
- 5 нежитловими приміщеннями в Києві та Одесі загальною площею 1 724,6 квадратних метра;
- 2 автомобілями - Mercedes-Benz 2012 року випуску і ВАЗ 2004 року випуску.
Також Ольга Богомолець є власницею культурно-історичного комплексу, який розташований в Радомишлі Житомирської області. Ну і колекція українських ікон, і колекція картин, яка налічує 122 штуки.
І, знаєте, це дуже добре. Саме такими статками має володіти людина, яка все життя багато вчилась і не легко працювала. Я пишу це без іронії. Ольга закінчила два інститути з червоним дипломом, захистила кандидатську і докторську дисертації, вчилась в США, працювала лікарем, викладала, заснувала Клініку лазерної медицини доктора Богомолець, відому як Інститут дерматології та косметології доктора Ольги Богомолець.
Тоді, в 2014 році Ольга не перемогла на президентських виборах. Набрала 2 відсотки голосів і посіла 8 місце.
Зате перемогла на парламентських – йшла третьою у списку БПП. І, до речі, тоді преса писала про неї, як про гривневу мільйонерку – Ольга Болгомолець задекларувала 3 мільйони 311 гривень доходів. Це за 2013 рік, як і потрібно по закону – за попередній рік.
Тобто, коли Ользі збирали по копійці люди, щоб її ЦВК зареєструвала кандидаткою в президенти, Ольга мала ці кошти. Так виходить? Тоді, коли хлопці йшли на війну роздягнені і неозброєні, Ольга не хотіла витрачати свої гроші на завчасно провальні для себе персонально вибори?
Тому все, що відбувалось з Ольгою Богомолець, вже народною депутаткою і головою комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, мені було очевидним.
І, звісно, абсолютно очікуваною стала війна, яку вона оголосила і практично очолила її - війна проти Ульяни Супрун. Я знаю, яку деструктивну позицію по відношенню до МОЗу займає профільний комітет ВР. Як бойкотує і вставляє палки в колеса, як покривається фармакологічна мафія, скільки неправди про МОЗ продукує саме Богомолець.
Я завжди з захопленням слухаю оці наїзди Богомолець на Супрун. Справді в захопленні. Бо вона геніальна
Ольга Богомолець, нагадаю, під час Помаранчевої революції координувала медичну службу Майдану і майже рік була особистим лікарем Віктора Ющенка. Після цього у 2006 стала депутатом Київради році за списком партії Ющенка «Наша Україна», де очолювала комісію з питань охорони здоров'я. У неї було достатньо часу, щоб показати на прикладі Києва, як це все варто було робити. Але чомусь про «медичний прорив Києва» тих часів я не чула. Може, було не до того. Пам'ятаєте, хто тоді відповідав за медицину в мерії Черновицького? Так-так, Ірена Кільчицька. А Ольга з Іреною були кумами. Не до реформ було, коротше.
Зараз знову почались гастролі Ольги Богомолець по регіонам. Вчора вона була в Одесі. Ні-ні, не з піснями. Звичайні політичні гастролі. Ольга знову зарестрована кандидаткою в Президенти України.
Про збір грошей на заставу в 2, 5 мільйони гривень я поки не чула. Може, вже може і сама обійтися.
- Детальніше про президентські вибори читайте тут