Інколи краще співати, ніж лякати колапсом в медицині і фантазіями про роботу Супрун

Ольга Богомолець

Я завжди з захопленням слухаю оці наїзди Богомолець на Супрун. Справді в захопленні. Бо вона геніальна

Колись, давно, я чула, як Ольга Богомолець співала.

Гарно співала. Я і зараз би сходила послухати. Нехай би співала. Замість лякати нас всіх колапсом в медицині і фантазіями про роботу Ульяни Супрун.

Колись, давно, вона мені подобалась. На Майдані ми її шукали, щоб передати ліки для поранених.

Потім Ольга Богомолець вирішила балотуватися в Президенти України. Після Майдану. І звернулась до українців допомогти зібрати грошову заставу, необхідну для реєстрації кандидаткою. І українці, які в той час збирали на армію, на переселенців, на поранених і сім’ям вбитих, включились і в цей процес. Бо своя. З Майдану. Лікарка. Тоді, в перший же день кампанії зі збору грошей, менш ніж за 24 години, для застави Ольги Богомолець було зібрано 2,5 мільйонів гривень.

Ольга Богомолець всім щиро дякувала. Перерахувала поіменно. Бо країна має знати лохів.

А потім було оприлюднено її декларацію про доходи.

Згідно з декларацією, Богомолець володіла (зараз статки збільшились):

6 земельними ділянками загальною площею 6 676 квадратних метра;

3 житловими будинками в Київській, Миколаївський і Львівській областях загальною площею 648,2 квадратних метра;

7 квартирами загальною площею 733,88 квадратних метри;

в 2 квартирах часткою в 25%;

в 1 будівлі у Львівській області часткою в 30 відсотків;

2 квартирами в Києві, які знаходилися в стадії незавершеного будівництва;

5 гаражами і 3 машиномісцями в Києві;

5 нежитловими приміщеннями в Києві та Одесі загальною площею 1 724,6 квадратних метра;

2 автомобілями - Mercedes-Benz 2012 року випуску і ВАЗ 2004 року випуску.

Також Ольга Богомолець є власницею культурно-історичного комплексу, який розташований в Радомишлі Житомирської області. Ну і колекція українських ікон, і колекція картин, яка налічує 122 штуки.

І, знаєте, це дуже добре. Саме такими статками має володіти людина, яка все життя багато вчилась і не легко працювала. Я пишу це без іронії. Ольга закінчила два інститути з червоним дипломом, захистила кандидатську і докторську дисертації, вчилась в США, працювала лікарем, викладала, заснувала Клініку лазерної медицини доктора Богомолець, відому як Інститут дерматології та косметології доктора Ольги Богомолець.

Тоді, в 2014 році Ольга не перемогла на президентських виборах. Набрала 2 відсотки голосів і посіла 8 місце.

Зате перемогла на парламентських – йшла третьою у списку БПП. І, до речі, тоді преса писала про неї, як про гривневу мільйонерку – Ольга Болгомолець задекларувала 3 мільйони 311 гривень доходів. Це за 2013 рік, як і потрібно по закону – за попередній рік.

Тобто, коли Ользі збирали по копійці люди, щоб її ЦВК зареєструвала кандидаткою в президенти, Ольга мала ці кошти. Так виходить? Тоді, коли хлопці йшли на війну роздягнені і неозброєні, Ольга не хотіла витрачати свої гроші на завчасно провальні для себе персонально вибори?

Тому все, що відбувалось з Ольгою Богомолець, вже народною депутаткою і головою комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, мені було очевидним.

І, звісно, абсолютно очікуваною стала війна, яку вона оголосила і практично очолила її - війна проти Ульяни Супрун. Я знаю, яку деструктивну позицію по відношенню до МОЗу займає профільний комітет ВР. Як бойкотує і вставляє палки в колеса, як покривається фармакологічна мафія, скільки неправди про МОЗ продукує саме Богомолець.

Я завжди з захопленням слухаю оці наїзди Богомолець на Супрун. Справді в захопленні. Бо вона геніальна :)

Ольга Богомолець, нагадаю, під час Помаранчевої революції координувала медичну службу Майдану і майже рік була особистим лікарем Віктора Ющенка. Після цього у 2006 стала депутатом Київради році за списком партії Ющенка «Наша Україна», де очолювала комісію з питань охорони здоров'я. У неї було достатньо часу, щоб показати на прикладі Києва, як це все варто було робити. Але чомусь про «медичний прорив Києва» тих часів я не чула. Може, було не до того. Пам'ятаєте, хто тоді відповідав за медицину в мерії Черновицького? Так-так, Ірена Кільчицька. А Ольга з Іреною були кумами. Не до реформ було, коротше.

Зараз знову почались гастролі Ольги Богомолець по регіонам. Вчора вона була в Одесі. Ні-ні, не з піснями. Звичайні політичні гастролі. Ольга знову зарестрована кандидаткою в Президенти України.

Про збір грошей на заставу в 2, 5 мільйони гривень я поки не чула. Може, вже може і сама обійтися.

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