Супрун вирішила навчити українців, як правильно їсти бутерброд з ковбасою



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У ковбасу додають домішки, які здатні викликати рак

Супрун порадила їсти замість ковбаси сало

Керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що бутерброд з ковбасою як сніданок є нездоровою їжею. Відповідний пост вона поширила у Facebook.

«Хліб, масло, ковбаса. Звичний для багатьох сніданок, перекус, обід, підвечірок чи вечеря. Втім, такий бутерброд — їжа нездорова, некорисна і досить дорога», - написала вона.

Посадовець пояснила, що білий хліб, а особливо ковбаса містять багато солі, і надмірне її споживання підвищує ризик захворіти на серцево-судинні хвороби, що переважно пов’язані з високим артеріальним тиском або серцевою недостатністю.

Окрім цього, ковбаса – це глибоко перероблений продукт, що містить домішки, зокрема, нітрит і бензопірен. Нітрити додають до ковбасних виробів, аби вони мали рожевий колір. Бензопірен потрапляє в ковбасу при копченні, і надає їй характерного запаху і канцерогенних властивостей, пояснила вона.

Супрун попередила, що регулярне надмірне споживання такого м’яса збільшує ймовірність раку прямої кишки та підшлункової, тож науковці радять повністю відмовитись або мінімізувати вживання ковбаси чи сосисок — не частіше 3-х разів на тиждень та не більше 50 грамів на день.

Водночас медицина не протестує проти масла, якщо це справжнє вершкове масло і вживається у помірних кількостях.

За словами голови МОЗу, краще зовсім відмовитись від бутербродів з білого хліба та ковбаси. Супрун назвала декілька здоровіших альтернатив такій їжі.