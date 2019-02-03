Супрун вирішила навчити українців, як правильно їсти бутерброд з ковбасою
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Супрун порадила їсти замість ковбаси сало
Керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що бутерброд з ковбасою як сніданок є нездоровою їжею. Відповідний пост вона поширила у Facebook.
«Хліб, масло, ковбаса. Звичний для багатьох сніданок, перекус, обід, підвечірок чи вечеря. Втім, такий бутерброд — їжа нездорова, некорисна і досить дорога», - написала вона.
Посадовець пояснила, що білий хліб, а особливо ковбаса містять багато солі, і надмірне її споживання підвищує ризик захворіти на серцево-судинні хвороби, що переважно пов’язані з високим артеріальним тиском або серцевою недостатністю.
Окрім цього, ковбаса – це глибоко перероблений продукт, що містить домішки, зокрема, нітрит і бензопірен. Нітрити додають до ковбасних виробів, аби вони мали рожевий колір. Бензопірен потрапляє в ковбасу при копченні, і надає їй характерного запаху і канцерогенних властивостей, пояснила вона.
Супрун попередила, що регулярне надмірне споживання такого м’яса збільшує ймовірність раку прямої кишки та підшлункової, тож науковці радять повністю відмовитись або мінімізувати вживання ковбаси чи сосисок — не частіше 3-х разів на тиждень та не більше 50 грамів на день.
Водночас медицина не протестує проти масла, якщо це справжнє вершкове масло і вживається у помірних кількостях.
За словами голови МОЗу, краще зовсім відмовитись від бутербродів з білого хліба та ковбаси. Супрун назвала декілька здоровіших альтернатив такій їжі.
- Споживайте висівковий хліб. В ньому більше вітамінів, є клітковина, і менший глікемічний індекс. Можете обрати житній хліб — в ньому багато магнію, заліза, кальцію та вітамінів групи В.
- Ковбасу можна замінити печеним м’ясом, печінковим паштетом, форшмаком або хумусом. Це якісні та безпечні джерела білка, заліза та цинку.
- Додавайте овочі, яблука, зелень і коренеплоди і гриби до паштетів. Так вони міститимуть більше клітковини та вітамінів, і менше жиру.
- Іншими «намазками» можуть бути кисломолочний сир та зелень, фета і солодкий перець, паштети із баклажанів, чи грибів, або гарбуза та сала.
- Здорова альтернатива ковбасі — це скибочка сала, чорний хліб та гірчиця. Все ці варіанти значно корисніші і дешевші за ковбасу, та підійдуть всій родині.