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    Суд викликає Януковича на засідання у справі про держзраду

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    Суд викликає Януковича на засідання у справі про держзраду

    Януковичу буде брати участь у засіданні суду у режимі відеоконференції

    Оболонський районний суд Києва викликає Віктора Януковича на засідання у справі про державну зраду.

    На сайті суду оприлюднена повістка для Януковича, в документі вказана його адреса – Ростов-на-Дону, Росія.

    У повістці нагадують обвинуваченому Януковичу про брати участь у засіданні у режимі відеоконференції.

    Судові дебати у справі колишнього президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

    Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

    Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном.

    30 липня Верховний суд України відмовився перевести справу про державну зраду Януковича з Оболонського районного суду Києва до іншого та забезпечити його участь у засіданнях.

    Цього ж дня адвокати у справі держзради Віктора Януковича не прийшли на суд, засідання перенесли на вівторок 31 липня.

    Раніше повідомлялося, що суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перейшов до судових дебатів.

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    Росія Віктор Янукович суд
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