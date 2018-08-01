Куртка зі страуса за рахунок Януковича. Як проходило перше засідання у справі Манафорта



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Джерело: yahoo.com Пола Манафорта звинувачують в незаконних гешефтах з колишнім українським президентом-втікачем Віктором Януковичем та в фінансових махінаціях

«Манафорт поставив себе та свої гроші над законом»

Колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа та лобіст інтересів екс-президента України Віктора Януковича Пол Манафорт поставив «себе та свої гроші понад законом», щоб заробити на розкішний спосіб життя. Його атрибутами стали годинник за $21 тис. і куртка за $15 тис. зі страуса. «Як йдеться у старому прислів'ї: просто йти за грошима», - так федеральний прокурор Узо Асоні звернувся до присяжних учора, в перший день судового розгляду справи скандального лобіста та політичного консультанта. Нагадаємо, Манафорта звинувачують за 18-ма епізодами шахрайства та ухиляння від сплати податків.

Вчора врозпочався перший процес в межах так званого «Рашагейту» – великого розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські президентські вибори. Втім у першому епізоді, який називають «українським», йдеться не про справи Трампа. Манафорта звинувачують в незаконних гешефтах з колишнім українським президентом-втікачем Віктором Януковичем та в фінансових махінаціях. Лобізм як такий не вважається в Америці злочином, але колишнього помічника Дональда Трампа звинувачують у незаконній лобістській діяльності – в приховуванні прибутків від неї та в «чорних» платіжних схемах. Репортаж із судової зали публікує The Guardian.

Колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа та лобіст інтересів екс-президента України Віктора Януковича Пол Манафорт

З першого засідання стало зрозуміло, що захист Манафорта намагатиметься перекласти вину на його заступника Ріка Гейтса, який вже пішов на угоду зі слідством. Адвокати усі зусилля спрямували на те, щоб посіяти сумніви щодо його майбутніх свідчень, стверджуючи, що він зрадив довіру Манафорта і теж «був у долі».

Рік Гейтс - американський політичний консультант і лобіст. Давній діловий партнер Пола Манафорта. Обіймав посаду заступника Манафорта, коли той працював менеджером виборчого штабу під час президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року. Йому і Манафорту в жовтні 2017 пред'явлено звинувачення, пов'язані з їх роботою консультантами політичних діячів в Україні.

У перший день першого судового розгляду результатів розслідування Роберта Мюллера щодо можливої змови між президентською кампанією Трампа та Росією були заслухані позиції сторін. Разом із тим, Мюллер не був присутній у залі суду в Олександрії, штат Вірджинія, і ім'я Трампа не звучало.

Перша шпилька в бік Манафорта пролунала у вступному слові прокурора Асоні. «Людина, яка перебуває у цій судовій залі, вважає, що дія закону на неї не поширюється. Ані податкового законодавства, ані банківського права», - сказав він. У цей момент Манафорт сидів з байдужим виразом обличчя. Докази, зібрані командою Мюллера, свідчать, що Манафорт отримав більше $60 млн за послуги від консультування українських політиків і через офшорні приховав значну частину цих коштів, продовжував прокурор. Лобіст вклав гроші у кілька ексклюзивних будинків, автомобілі та вишуканий одяг. Тільки вартість вбрання оцінюється слідством у півмільйона доларів.

«Таємний дохід» йшов на оплату особистих витрат, таких як годинник за $21 тис., куртки зі страуса за $15 тис, а також інше майно, вартість якого перевищує $6 млн, за яке було сплачено готівкою, - сипав доказами Асоні. «Він отримав усе, що хотів», - робить висновок прокурор

Американський окружний суддя Т. Т. Елліс ІІІ заперечив: «Мати багато грошей і витрачати їх на себе – це не злочин».

Однак свідчення свідків доводять, що Манафорт подав неправдиві податкові декларації, неодноразово здійснював банкрутство, займався підробкою документів, апелював Асоні. За його словами, Манафорт відкрив 30 банківських рахунків у трьох зарубіжних країнах, щоб «отримувати і приховувати». Асоні підкреслив: «Пол Манафорт поставив себе і свої гроші понад законом».

На суді прозвучало, що Манафорт працював на українських політиків та олігархів з 2005 року та отримував платежі через компанії-«прокладки». Але коли клієнт Манафорта - український президент-втікач Віктор Янукович, курка, яка несла золоті яйця, у 2014 році втратив владу, грошовий потік припинився. За словами прокурора Асоні, яку б роль не виконували підлеглі лобіста, саме «кмітливий» Манафорт віддавав розпорядження і був бенефіціаром усіх злочинних схем. «Пол Манафорт брехав своєму бухгалтеру, він брехав своєму податковому інспектору, він брехав Податковому управлінню США, він брехав кільком фінансовим установам - це для того, щоб отримувати і накопичувати гроші», - стверджує Асоні.

Захисник Манафорта, адвокат Томас Зенле заявив у своєму вступному виступі, що Манафорт довірив третім особам слідкувати за мільйонами доларів, які він заробляв за свої консультаційні послуги в Україні. Сторона захисту обрала стратегію, мета якої полягає підірвати довіру до свідчень заступника Манафорта Гейтса, який також працював помічником передвиборній агітаційній кампанії Трампа, і в цьому році уклав угоду про визнання провини з прокурорами.

«Рік Гейтс також отримував чималі гроші…», - нагадав захисник Манафорта Зенле. «Манафорт покладався на Гейтса та інших, у тому числі - професійну бухгалтерську компанію, щоб тримати гроші під контролем, - продовжував він. - Гроші надходили швидко. Їх було багато, і Пол Манафорт довіряв управління ними Ріку Гейтсу... Що той і робив. Докази засвідчать, що Пола обманювали».

За твердженнями адвоката, Гейтс розтратив мільйони доларів, що належали його давньому роботодавцю, і «продовжував робити неправдиві заяви» навіть тоді, коли вже визнав себе винним і погодився співпрацювати зі слідством. «Рік Гейтс порушив одне з найважливіших правил життя: коли ви вже знаходитесь в ямі, припиніть копати».

Адвокат Зенле закликав жюрі до ретельного вивчення мотивів Гейтса, який погодився давати свідчення проти відомого лобіста, поклавши відповідальність за обвинувачення у «справі Манафорта» на Гейтса.

Зенле оскаржив тезу прокурорів про те, що Манафорт намагався приховати свій заробіток, зберігаючи гроші у кіпрських офшорах. За словами адвоката, члени проросійської політичної партії в Україні (мова про Партію регіонів - «Главком»), які сплачували за послуги Манафорта, самі віддали перевагу такій формі оплати. «Пол Манафорт навмисно не обманював і не вводив в оману Податкове управління США щодо своїх доходів».

Але першим свідком у справі став не Гейтс, а Тед Девін, політичний консультант, головний стратег Берні Сандерса (американський лівий політик, сенатор США від штату Вермонт з 2007 р. В 2015 році виграв висування у кандидати в президенти США від Демократичної партії. Проте у 2016 році поступився Гілларі Клінтон - «Главком») на виборах 2016 року, а також раніше працював з Манафортом в Україні.

У суді були продемонстровані електронні листи та рахунки-фактури, які засвідчують, що і Манафорту, і Девіну виплатили сотні тисяч доларів за послуги у проведенні успішних виборчих кампаній Януковича.

Девін відрізав: «Була проведена величезна робота, і я повинен сказати, що Пол працював більше, ніж будь-хто».

У суді були продемонстровані електронні листи та рахунки-фактури, які засвідчують, що і Манафорту, і Девіну виплатили сотні тисяч доларів за послуги у проведенні успішних виборчих кампаній Януковича

69-річний Манафорт, ув'язнений майже два місяці тому, виглядав напруженим та позбавленим того лоску, яким зазвичай сяяв на публіці. Він був одягнутий у чорний костюм, білу сорочку та синю краватку із візерунками, активно брав участь у судовому процесі, часто перемовлявся зі своїми адвокатами, робив нотатки. Одного разу він обернувся і заспокійливо посміхнувся дружині.

Очікується, що судовий розгляд триватиме три тижні. Манафорт не визнає себе винним. За другим епізодом справи суд відбудеться у вересні в окрузі Колумбія. Він стосуватиметься того, що Манафорт порушив вимоги закону (FARA), який вимагає звітувати про представлення інтересів іноземних замовників. У випадку Манафорта - замовників з України.

Foreign Agents Registration Act, FARA – «Акт про реєстрацію іноземних агентів». Американський закон передбачає, що організація або фізична особа, яка займається виконанням будь-яких завдань іноземної держави, має офіційно повідомити про це. Під дію закону потрапляє будь-яка структура, організована відповідно до законів іноземної держави або така, чиє основне місце ведення бізнесу знаходиться в іноземній державі. Відповідно до FARA, такі організації зобов'язані зареєструватися в Департаменті юстиції США та кожні півроку звітувати про свої прибутки (з боку іноземних влад або недержавних організацій) та витрати.

Переклала Наталія Сокирчук, « Главком»

За матеріалами The Guardian

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