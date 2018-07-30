Верховний Суд відхилив обидва клопотання Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сердюк наполягає, що суд не може перейти до дебатів

Верховний Суд України відмовився перевести справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на інформацію адвоката Януковича Віталія Сердюка.

Відповідні два клопотання захисту суд розглядав у понеділок, 30 липня.

«Ми просили забезпечити участь Януковича, згідно його особистого бажання, в засіданні суду, по-перше. По-друге, ми просили змінити підсудність і передати справу до іншого суду», – розповів Сердюк.

За його словами, Оболонський суд, який наразі розглядає справу Януковича, «знаходиться під величезним впливом».

«По-перше, він є ліквідованим. Судді, які зараз слухають справу, проходять кваліфікаційне оцінювання, і від результатів цього оцінювання, буде залежати їх подальша кар’єра. По-друге, щодо суддів розглядаються дисциплінарні провадження… Щодо одного з суддів розглядається кримінальне провадження», - заявив Сердюк.

Також захист Януковича стверджує, що «відбуваються найгрубіші порушення», через що просив перевести справу до іншого суду, наприклад, у Вишгородський районний, за місцем знаходження резиденції екс-президента.

Сердюк додав, що рішення про відмову у задоволенні клопотання «буде передано до Європейського суду з прав людини як беззаперечний доказ відмови української судової системи забезпечувати право на доступ до правосуддя».

Також він запевнив, що захист Януковича прибуде 31 липня на засідання суду, але наполягає, що суд не може перейти до дебатів.

Адвокати хочуть допитувати пілота Аркадія Ярощука, якого вони називають «свідком погроз з боку Турчинова (тодішнього голови ВР) про застосування бойової авіації і відкриття вогню на ураження щодо гвинтокрилу, в якому пересувався президент України».

«Завтра ми будемо через відеоконференцію здійснювати допит цього свідка», – розповів Сердюк.

Нагадаємо, 30 липня адвокати у справі держзради Віктора Януковича не прийшли на суд, засідання перенесли на вівторок, 31 липня.