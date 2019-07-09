Суд випустив з СІЗО «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Криму



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Обвинувачений у держзраді Петро Михальчевський і його адвокат Валентин Рибін у суді 9 липня Фото: Крим.Реалії

Петру Михальчевському змінили запобіжний захід

Дніпровський районний суд Києва вирішив звільнити зпід варти «ексголову МОЗ» окупованого РФ Криму Петра Михальчевського, який звинувачується у державній зраді.

Про це повідомила прессекретар глави ГПУ Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

Зазначається, що Михальчевському змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Прокурори Роман Мурачев і Євген Комаровський виступили проти звільнення Михальчевського з СІЗО. Вони заявили, що ексміністр має нерухомість і зв’язку в анексованому Криму, і, на думку звинувачення, може сховатися на території півострова, додає видання Крим.Реалії.

Заслухавши сторони, суддівська колегія на чолі з Мирославою Марченко ухвалила рішення повністю задовольнити клопотання захисту. Чим обумовлено це рішення – невідомо, була зачитана тільки резолютивна частина рішення. Відповідно до неї, Михальчевський зобов’язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Нагадаємо, Михальчевський підозрюється у скоєнні злочину передбаченого санкцією статті 111 КК України (державна зрада).

Як повідомлялось, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму. 5 січня прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському.

У січні 2018 року «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Криму заарештували.