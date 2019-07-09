  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд випустив з СІЗО «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Криму

    • Розсилка
    <span>Обвинувачений у держзраді Петро Михальчевський і його адвокат Валентин Рибін у суді 9 липня&nbsp;</span> - Суд випустив з СІЗО «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Криму
    Обвинувачений у держзраді Петро Михальчевський і його адвокат Валентин Рибін у суді 9 липня 
    Фото: Крим.Реалії

    Петру Михальчевському змінили запобіжний захід

    Дніпровський районний суд Києва вирішив звільнити зпід варти «ексголову МОЗ» окупованого РФ Криму Петра Михальчевського, який звинувачується у державній зраді.

    Про це повідомила прессекретар глави ГПУ Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

    Зазначається, що Михальчевському змінили запобіжний захід на домашній арешт.

    Прокурори Роман Мурачев і Євген Комаровський виступили проти звільнення Михальчевського з СІЗО. Вони заявили, що ексміністр має нерухомість і зв’язку в анексованому Криму, і, на думку звинувачення, може сховатися на території півострова, додає видання Крим.Реалії.

    Заслухавши сторони, суддівська колегія на чолі з Мирославою Марченко ухвалила рішення повністю задовольнити клопотання захисту. Чим обумовлено це рішення – невідомо, була зачитана тільки резолютивна частина рішення. Відповідно до неї, Михальчевський зобов’язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

    Нагадаємо, Михальчевський підозрюється у скоєнні злочину передбаченого санкцією статті 111 КК України (державна зрада).

    Як повідомлялось, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму. 5 січня прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському.

    У січні 2018 року «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Криму заарештували.

    Читайте також
    Крим прокуратура суд СІЗО арешт чиновник державна зрада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ