Екс-«міністра охорони здоров’я» окупованого Криму заарештували

Суд обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб

Суд обрав запобіжний захід для так званого колишнього міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик. Місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таким чином суд