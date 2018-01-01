Екс-«міністра охорони здоров’я» окупованого Криму заарештували
- Сьогодні, 15:07
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Петро Михальчевський
Суд обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб
Суд обрав запобіжний захід для так званого колишнього міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.
Місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим.
Нагадаємо, Михальчевський підозрюється у скоєнні злочину передбаченого санкцією статті 111 КК України (державна зрада).
Як повідомлялось, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму. 5 січня прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському.