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    Екс-«міністра охорони здоров’я» окупованого Криму заарештували

    Суд обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб
    Суд обрав запобіжний захід для так званого колишнього міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик. Місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таким чином суд
    • Сьогодні, 15:07
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    <p>Петро Михальчевський</p>

    Петро Михальчевський

    Суд обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб

    Суд обрав запобіжний захід для так званого колишнього міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

    Місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід для Петра Михальчевського у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим.

    Нагадаємо, Михальчевський підозрюється у скоєнні злочину передбаченого санкцією статті 111 КК України (державна зрада).

    Як повідомлялось, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму. 5 січня прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському.

    Крим прокуратура суд
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