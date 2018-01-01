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    Так званому екс-міністру окупованого Криму Михальчевському вручили підозру про держзраду

    Україна підозрює Петра Михальчевського у скоєнні тяжкого злочину
    Прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському. Про це розповіла прес-секретар відомства Тетяна Тихончик, повідомляє «Укрінформ». «Петру Михальчевському повідомлено про підозру. Він підписав усі необхідні
    • Сьогодні, 19:17
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    Петро Михальчевський
    Фото з відкритих джерел
    Петро Михальчевський

    Україна підозрює Петра Михальчевського у скоєнні тяжкого злочину

    Прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському. Про це розповіла прес-секретар відомства Тетяна Тихончик, повідомляє «Укрінформ».

    «Петру Михальчевському повідомлено про підозру. Він підписав усі необхідні документи», - зазначила вона. За словами Тихончик, найближчим часом суд має розглянути клопотання про обрання для Михальчевського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Раніше співробітники Служби безпеки встановили факт перебування у Києві колишнього так званого міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові і затримали його. Як повідомляв «Главком», колишній так званий чиновник уже дав свідчення прокуратурі АРК.

    У рамках кримінального провадження за статтями 110, 111 ККУ у його тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою.
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