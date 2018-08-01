Суд вирішив призначити Януковичу нового адвоката



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1 серпня «відзначилися» приватний адвокат Олександр Байдик та наданий державою Віктор Овсянников

Суд вирішив замінити призначеного Януковичу напередодні адвоката Віктора Овсяннікова іншим адвокатом

Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення призначити нового безкоштовного державного адвоката для Віктора Януковича у справі про державну зраду, засідання продовжить 16 серпня.

Про це йдеться у відповідній ухвалі суду, передає «Інтерфакс-Україна».

Після перебування в нарадчій кімнаті суд вирішив замінити призначеного Януковичу напередодні адвоката Віктора Овсяннікова іншим адвокатом з київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

«Забезпечити безперервну участь призначеного захисника незалежно від подальшої участі в засіданнях адвокатів, обраних обвинуваченим. З урахуванням перерви в судовому засіданні запропонувати призначеного захисника завчасно приступити до ознайомлення з матеріалами справи», — йдеться в ухвалі суду.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що суд не може продовжити засідання у найближчі дні, тому що змушений, для забезпечення права на захист обвинуваченого Януковича, повторно направити відповідні листи в Росію за місцем його проживання, а також розмістити інформацію в газеті «Урядовий кур'єр».

У зв'язку з цим суд оголосив перерву в засіданні до 16 серпня.

1 серпня Оболонський райсуд Києва не зміг розпочати судові дебати у справі Віктора Януковича. На судовому засіданні мали представити нового державного безоплатногоадвоката Віктора Овсяннікова, який мав би захищати Януковича. Поряд із ним стояв ще один адвокат Олександр Байдик, який стверджує, що напередодні також підписав договір із Януковичем.

Основні адвокати Януковича — Віталій Сердюк та Ігор Федоренко — не з’явилися на засідання.

Раніше повідомлялося, що Януковича планує захищати новий адвокат, який представляв інтереси «беркутівців».

31 липня адвокати Януковича заявили про відвід суддів і прокурорів у справі щодо державної зради, після чого покинули судове засідання.

30 липня Верховний суд України відмовився перевести справу про державну зраду Януковича з Оболонського районного суду Києва до іншого та забезпечити його участь у засіданнях.

Цього ж дня адвокати у справі держзради Віктора Януковича не прийшли на суд, засідання перенесли на вівторок 31 липня.

Раніше повідомлялося, що суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перейшов до судових дебатів.

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