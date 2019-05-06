Суд вирішив залишити Насірову закордонний паспорт



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Роман Насіров може виїжджати за кордон

Наступне судове засідання призначено на 17 травня

Шевченківський районний суд м. Києва відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання про зобов'язання екс-голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова та керівника департаменту ДФС України здати паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) на сторінці в соцмережі Facebook, у понеділок відбулося чергове судове засідання щодо розгляду обвинувального акта стосовно екс-голови ДФС і керівника департаменту ДФС.

«Прокурором САП у засіданні заявлено клопотання про зміну запобіжного заходу та покладення на обвинувачених обов’язків із метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки, зокрема обов’язку здати паспорти для виїзду за кордон. Раніше ці обов’язки вже покладалися на обвинувачених, однак із 2 до 6 травня 2019 року не діяли у зв’язку з неможливістю суду вчасно розглянути клопотання прокурора про продовження терміну їх дії», - йдеться в повідомленні.

За результатами розгляду клопотання колегія суддів поклала на обвинувачених обов'язок з'являтися до суду за викликом, повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні.

«У задоволенні клопотання про покладання інших обов'язків, зокрема зобов'язання обвинувачених здати паспорти для виїзду за кордон, колегія суддів відмовила», - повідомляє САП.

Наступне судове засідання призначено на 10:00 п'ятниці, 17 травня 2019 року.

Насірова звинувачують у зловживанні владою і службовим становищем, що завдало державі 2 млрд грн збитків. Слідство вважає, що на посаді керівника ДФС він приймав рішення в інтересах позафракційного депутата-втікача Олександра Онищенка, проти якого розслідують виробництво за підозрою в махінаціях з газом.



