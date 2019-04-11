Хто стане новим керівником митниці і чому так спішить Гройсман

Напередодні другого туру виборів президента Володимир Гройсман поспішає призначити керівника митниці

9 квітня відбувся перший етап конкурсу на посаду голови відновленої Державної митної служби

Кандидатів перевіряли на знання іноземної мови (англійської або французької). З семи осіб, які подали свої заявки, демонструвати рівень своєї іноземної відважилися лише шестеро. Отже, самоусунувся один кандидат, але саме той, якого в експертних колах називали ймовірним переможцем. Чому це сталось, з’ясовував «Главком».

Вінницькі до вінницьких

Варто нагадати, що досі і податками, і митними надходженнями опікувалась Державна фіскальна служба. Але чергова реформа тепер розділяє ДФС на два окремих організми, фактично повертаючись в ситуацію до 2012 року. Саме тоді «молода команда» Януковича об’єднала в одну структуру два «найжирніших» напрямки, які тоді осідлав під дахом Міністерства доходів та зборів Олександр Клименко. У підсумку Клименко напрацював на карні справи за розкрадання бюджету і втік до Росії. А ДФС, в яку мімікрувало міністерство доходів та зборів, лишилась такою ж скандальною корупційною структурою: її очільники Роман Насіров та Мирослав Продан втратили свої посади через відкриття гучних справ.

Тепер, напередодні другого туру виборів президента, уряд поспішає призначити керівників на обидва окремих напрямки. Прізвищ можливих переможців у випадку з Держмитслужбою джерела «Главкому» в Кабміні напередодні називали два: Віктор Кривіцький та Максим Нефьодов. Але в останній момент закрутилася інша інтрига.

Перший з названих претендентів неочікувано самоусунувся від участі в конкурсі. Кривіцький – нині виконувач обов'язків заступника голови ДФС – не з’явився на перший етап (тест з іноземної мови), без чого неможливо продовжити подальшу боротьбу.

Кривіцький вважається креатурою голови уряду Володимира Гройсмана. У 2016 році, після того, як Гройсман став прем’єр-міністром, кар'єра Віктора Кривіцького почала стрімко йти вгору. Чиновник, який перед тим обіймав різні посади у Вінницькій облдержадміністрації та податкових органах регіону, відразу очолив Волинську митницю, а у серпні минулого року став в. о. заступника голови ДФС. На цій посаді Кривіцький опікується митним напрямом. Журналісти з’ясували, що саме Кривіцький причетний до схеми ввезення в Україну «євроблях», однак це не єдине питання до нього. Не минуло і три тижні з моменту початку роботи на новій посаді, як Кривіцький активно взявся повертати у митну систему люстровані кадри часів правління президента-втікача Януковича, яких важко запідозрити у реформаторських нахилах. Особливо під патронатом Кривіцького, який фактично тепер керує розщепленням ДФС, активізувалися персонажі, пов’язані з одіозним колишнім керівником митниці Ігорем Калетником, який теж втік з України після 2014 року.

Зрозуміло, що перемога на конкурсі Кривіцького з таким бекграундом викликала б, м’яко кажучи, неоднозначну реакцію громадськості і західних партнерів. Тому, схоже на все, розрахунок «вінницької команди» Гройсмана тепер на те, що Нефьодов з його іміджем хіпстера-реформатора стане вітриною якщо не для нової реформованої митниці, то хоча б для конкурсу, на якому обиратимуть її керівника. Насправді ж реально керувати новою-старою Держмитслужбою збираються «перевірені» кадри.

Отже, після того, як Кривіцький «злився» з конкурсу, в ньому тепер беруть участь шестеро кандидатів.

Документ з Facebook Максима Нефьодова

Гармаш Євген

Проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів.

Саварець Андрій

Останні 3,5 роки працює експертом з правових питань Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна. 2015-го встиг попрацювати завідувачем секретаріату, радником першого заступника голови Верховної Ради України. Володіє англійською — вище середнього, французькою — базово. Його називають довіреною особою очільника митниці часів президента-втікача Януковича Ігоря Калетника, з яким він неодноразово перетинався по службі. А у 30 років Саварець вже отримав спеціальне звання державного радника митної служби ІІІ рангу – це було у 2011 році, коли Калетник обіймав посаду голови митної служби.

У соцмережі доброзичливці кандидата, який позиціює себе реформатором, вже склали хронологію його просування кар’єрними сходами, яка відбувалась під щільним патронатом одіозного Калетника.

Джерело: Facebook Павла Верещагіна

Джерело: Facebook Павла Верещагіна

Федоришин Олександр

Директор міжнародної юридичної групи «Федерал Партнерс». Досить далекий від митної справи: доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України; викладач Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції; третейський суддя та член президії в постійному третейському суді при Торгово-промисловій палаті України. Федоришин є земляком та однією з найближчих довірених осіб Геннадія Романенка. Останній раніше очолював митниці в різних регіонах України, зокрема у Києві, та був радником кількох керівників ДФС. Наразі позиціює себе як підприємець та ініціатор соціально-культурних проектів, втім намагається повернути вплив на митницю через Кривіцького.

Груша Артем

Бізнесмен, генеральний директор компанії «Ліга Буд». До слова, це не єдиний бізнес Груші, він є кінцевим бенефіціарним власником ще трьох компаній: ТОВ «Оскал», ТОВ «Бомуа» та ТОВ «Хот Медіа». Згідно з декларацією, родина Груші має квартиру на 113 квадратів у Києві, землю у Васильківському районі, а також дві автівки: Range Rover Sport 2013 року випуску та Mercedes-Benz E220 2011 року випуску. Готівкою сім’я зберігає $145 тис.

Орленко Ігор

Заступник начальника ДФС Київської області. Попереднє місце роботи – на посаді першого заступника начальника Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Паралельно проходить конкурс на вакантну посаду голови Державної податкової служби, де очевидним фаворитом виглядає заступник міністра фінансів Сергій Верланов. Всього до фіналу, окрім Верланова, дійшли ще четверо претендентів.

Олексієнко Дмитро Володимирович – аудитор та громадський діяч.

Петухов Сергій Ігорович – заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції

Кулик Петро Любомирович – колишній начальник управління Головного управління ДФС в Івано-Франковській області Кавилін

Олексій Анатолійович – начальник ГУ ДФС у Київській області

Конкурс під Нефьодова?

Народний депутат, голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак у коментарі «Главкому» зазначив: «Вже два тижні точаться розмови про те, що переможці конкурсів на посади голів податкової і митної служб вже відомі: це відповідно Верланов та Нефьодов. Якщо саме вони виграють – «договорняк» очевидний. Політичні клани, які сьогодні ще при владі, домовилися і обрали, кого залишити по собі «смотрящими» на митниці і податковій», – переконує депутат.

Натомість сам Нефьодов заперечує будь-яку конспірологію і стверджує, що термінове проведення конкурсу перед виборами президента – це просто збіг обставин. «Це питання до Верховної Ради, адже саме вона у кінці минулого року проголосувала за розділення ДФС – реформу, за яку давно просувало міністерство фінансів, а потім довго обговорювало її нюанси у профільному комітеті. Звичайно, усім би хотілося, щоб це відбулося раніше», – сказав він у коментарі «Главкому».

Англійська – умова Гройсмана?

Вимога про знання іноземної мови, безумовно, зіграла Нефьодову на руку. В анкеті його вже колишнього конкурента Кривіцького на сайті ДФС зазначено, що чиновник володіє лише двома мовами – українською та російською. Ані слова про французьку чи англійську немає.

Натомість для Нефьодова перший етап відбору точно не видався складним, оскільки він вільно володіє англійською. Перед тим, як обійняти посаду у міністерстві, Нефьодов працював інвестиційним банкіром, де без знання іноземної не обійтися. Зокрема, одне з попередніх місць його роботи – інвесткомпанія Dragon Capital.

Нардеп Антонищак обурений появою вимоги про вільне володіння іноземною. Він вважає, що це якраз не є головною перевагою під час вибору очільника митниці. «Скажіть, будь ласка, ми що – в Англії живемо? Презентацію англійською мовою поставили на перше місце! Не професійні якості людини, не організаторські здібності, а знання іноземної. Так, в законі про органи державного управління є вимога знань іноземної мови, але вибачте, не на рівні досконалого володіння», – зазначив він.

Парламентар переконаний: це було зроблено, щоб відсікти частину професіоналів, яким нині за 45-50 років. «Люди старшого віку, мого покоління, недосконало володіють іноземною. Я вам більше скажу: ми всі сподівалися, що Ніна Южаніна, моя колега і голова комітету податкової політики буде подаватися на конкурс у податковій. Я, як і багато моїх колег та представників громадськості, впевнений, що вона б виграла цей конкурс. Але оскільки вона погано володіє іноземною, її відсіяли», – нарікає він.

Сам Нефьодов переконаний: розмови про те, що умови конкурсу виписані спеціально під нього – нісенітниця. «Мені, звичайно, приємно, що журналісти думають, що у 2015 році спеціально для мене ухвалили закон «Про державну службу», який зробив знання іноземної мови обов’язковим для позицій категорії «А». Але мені здається, що це занадто далека «закладка» перед конкурсом у 2019 році. Ці умови є стандартними і скрізь однаковими», – прокоментував він і як приклад навів конкурс на посаду голови Держгеокадастру, який відбувся 27 березня: «Там абсолютно такі ж умови».

Уточнимо: умови участі в конкурсі та вимоги до кандидатів на посаду головного митника були прописані у постанові Кабміну від 23 березня. Там справді зроблено акцент на володінні іноземною мовою.

Так чи інакше, але Антонищак наполягає: нинішній конкурс – фарс, його треба скасовувати. У цьому прагненні нардепа підтримують і низка громадських організацій. «Я є віце-президентом Асоціації платників податків України. Ми будемо збиратися у п’ятницю для обговорення цього питання. Я знаю, що профспілки повинні також зібратися, Асоціація роботодавців також», – зазначив він. До слова, з власних джерел «Главкому» стало відомо, що Асоціація платників податків і раніше висловлювала занепокоєння перебігом конкурсу.

Нардеп також зауважив, що Асоціація рекомендувала до участі у конкурсі на обіймання посади голови податкової Анатолія Макаренка, який має величезний досвід роботи у галузі, однак той, за словами Антонищака, «відмовився брати участь у постановочному шоу».

Наталія Сокирчук, «Главком»