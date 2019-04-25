Суд не встигає продовжити запобіжний захід Насірову – САП



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Екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року

Наступне засідання суду призначене на 10 годину 6 травня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Шевченківський райсуд столиці призначити засідання щодо продовження запобіжного заходу екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову до 2 травня.

Про це САП повідомила у Facebook.

У повідомленні підкреслюється, що термін дії запобіжного заходу (відповідно до ухвали суду від 4 березня 2019 року) закінчується 2 травня 2019 року. Але «станом на 25 квітня 2019 року наступне судове засідання у справі призначено на 10:00 год. 6 травня 2019 року, що фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів».

У САП додали, що до суду подано клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на підсудних. Втім, відповідно до вимог КПК клопотання про продовження дії запобіжного заходу має бути розглянуте до закінчення терміну дії попередньої ухвали.

Екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування «газової справи» екс-депутата Олександра Онищенка, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.