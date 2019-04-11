Насіров знову програв суд лікарю і тепер сам мусить заплатити



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Роман Насіров програв суд лікарю

Сьогодні Насіров особисто прийшов на суд

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров вкотре програв суд проти лікаря Максима Соколова, який свідчив проти нього. Тепер Насіров зобов'язаний виплатити йому компенсацію у 13 тисяч гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Twitter.

Зазначається, що Насіров особисто прийшов на суд.

За даними ЦПК, екс-голова Фіскальної служби просив суд визнати обстеження та свідчення в суді Соколова у його справі незаконними, а також стягнути з лікаря мільйон гривень за моральну шкоду і ще мільйон гривень - з медзакладу.

Повідомляється, що Насірову відмовили у задоволенні позову.

«Сам Насіров зобов’язаний заплатити лікарю Соколову 13 тисяч гривень компенсації», - йдеться у повідомленні.

Після суду Соколов зазначив, що це чи не єдиний випадок, коли громадськість стала на захист медпрацівника.

При цьому сам Насіров стверджує, що його адвокати зібрали достатньо доказів, щоб стверджувати, що проти нього діяли за умисним зговором, а також додав, що буде подавати новий позов.

У грудні 2018 року Шевченківський райсуд Києва не задовільнив позов екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірову до лікаря, який свідчив у справі проти нього.