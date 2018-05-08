Чи є пошкодження автомобіля від вибухів на складах боєприпасів страховим випадком? Суд ухвалив рішення

Страхова компанія має компенсувати власнику пошкодженої машини у Калинівці 170 тис. грн

Господарський суд Києва визнав страховим випадком пошкодження автомобіля Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрхімресурс» (Вінницька область) від розривів снарядів і боєприпасів, що зберігалися на складах військової частини А1119 у Калинівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 26



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Вибухи у Калинівці

Страхова компанія має компенсувати власнику пошкодженої машини у Калинівці 170 тис. грн

Господарський суд Києва визнав страховим випадком пошкодження автомобіля Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрхімресурс» (Вінницька область) від розривів снарядів і боєприпасів, що зберігалися на складах військової частини А1119 у Калинівці.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 26 березня.

Суть спору полягала у тому, що 29 вересня 2017 року працівник ТОВ «Укрхімресурс» виявив пошкодження службового автомобіля Chevrolet Lacetti, 2010 року випуску на вул. Нестерчука, 1 у Калинівці Вінницької області. Того ж дня поліцейські склали відповідний протокол огляду місця події. Про цю ж ситуацію фірма повідомила страхову компанію за номером цілодобової клієнтської підтримки.

У підсумку сума збитків становила 168 тис. грн.

Водночас приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група» листом відмовило «Укрхімресурсу» у виплаті відшкодування, посилаючись на те, що заявлена подія не може бути кваліфіковано, як страховий випадок. На думку страхової компанії, пошкодження транспортного засобу виникло через диверсію.

Суд не погодився з твердженням відповідача і зацитував лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у Вінницькій області (вих. № 01-9055/14-2 від 24.11.2017 р.), де сказано: 26 вересня 2017 року на території військового складу 48 арсеналу Збройних Сил України (військова частина А1119), розташованого на території Калинівського району Вінницької області, виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Пізніше Кабмін визнав, що на території Вінницької області виникла надзвичайна ситуація техногенного характеру регіонального рівня, класифікаційна ознака 10260 - надзвичайна ситуація унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі.

Згідно з пунктом 2 договору ТОВ «Укрхімресурс» і ПрАТ СТ «Українська страхова група», передбачені страхова випадки стосуються пожежі, удару блискавки, самозаймання машини, в тому числі внаслідок короткого замикання в електрообладнанні застрахованого (крім підпалу).

Таким чином, зі страхової компанії присуджено стягнути 170 тис. грн (разом із пенею) на користь ТОВ «Укрхімресурс» за пошкоджений автомобіль від вибухів боєприпасів у Калинівці.

Як повідомляв «Главком», унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

Найбільш постраждали від вибухів визнано місто Калинівку, села Сальник, Павлівка (Калинівський район) і села Медвідка, Дорожне (Вінницький район).

За попередніми даними, сума збитків становить 49,5 млн грн з них житлові будинки - 16,8 млн грн, закладів освіти – 14,3 млн грн, адмінбудинки – 10 млн грн, заклади охорони здоров’я – 8,4 млн грн.

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