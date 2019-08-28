Суд обирає Богатирьовій запобіжний захід



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Богатирьова перебуває у залі суду з адвокатом

Слідчим суддею у справі Богатирьової призначено суддю Світлану Смик

У Печерському районному суді Києва в середу, 28 серпня, проходить розгляд клопотання прокуратури про взяття під варту ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Богатирьова перебуває у залі суду з адвокатом.

Слідчим суддею призначено суддю Світлану Смик. Станом на 16 годину з аргументами виступала сторона обвинувачення.

Після 17 години суд пішов до нарадчої кімнати.

Раніше повідомлялося, що Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали. Ніч ексміністр мала провести в ізоляторі.

Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

До Печерського райсуду столиці надійшло клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що затриману напередодні ексочільницю МОЗу часів Януковича Раїсу Богатирьову зрештою відпустять на волю, і нагадала, що Богатирьова, зокрема, винна у суттєвому спаді рівня вакцинації українців.