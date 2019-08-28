Її боялися, і вона працювала в «палаці»: Супрун відреагувала на затримання Богатирьової



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Супрун заявила, що Богатирьова на посаді міністра охорони здоров’я «покривала схему з закупівель за кошти платників податків вакцин та туберкуліну у фірми свого сина»

Супрун підкреслила, що Богатирьова абсолютно не дбала про роботу МОЗу

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що затриману напередодні ексочільницю МОЗу часів Януковича Раїсу Богатирьову зрештою відпустять на волю, і нагадала, що Богатирьова, зокрема, винна у суттєвому спаді рівня вакцинації українців.

Про це вона написала 28 серпня у Facebook.

«Перші місяці роботи в МОЗ України мені постійно розповідали якісь історії про те, як організовувала роботу Раїса Богатирьова. Як вона ніколи не покидала свій «комплекс кабінетів міністра», який виглядав як палац. Натомість інша частина міністерства була в критичному стані зі старими туалетами та пошарпаними стінами. Як усі мусили стояти струнко у коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або ж як у неї «професійно» займалися закупівлями ліків та вакцин», - написала Супрун.

Вона підкреслила, що Богатирьова абсолютно не дбала про роботу МОЗу, а велика частина працівників її боялися. «Власне збагачення та керування оборудками в Міністерстві були її головною місією», - зауважила Супрун.

«20 серпня Голосіївський районний суд зобов’язав прокуратуру Києва закрити провадження проти Богатирьової. Її підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Від слідства Богатирьова переховувалася протягом п’яти років. Але вчора вона вирішила повернутися в Україну і була затримана. Скоріш за все, скоро вона вийде на волю», - зазначила очільниця МОЗу.

Супрун заявила, що Богатирьова на посаді міністра охорони здоров’я «покривала схему з закупівель за кошти платників податків вакцин та туберкуліну у фірми свого сина».

«Антивакцинаторська кампанія, яка розпочалась в Україні, посилила сумніви у ефективності та безпечності вакцин і призвела до суттєвого спаду рівня вакцинації українців. У 2007-2012 роках Богатирьова була секретарем РНБО. Тоді вона не спромоглась поставити національну безпеку країни вище власного збагачення.

За свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли вона була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки. Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. В той час один з найбільших із найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції, постачав ліки на замовлення МОЗУ за цінами завищеними на 20-40%», - підкреслила очільниця МОЗу.

Нагадаємо, до Печерського райсуду столиці надійшло клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали. Ніч екс-міністр мала провести в ізоляторі.

Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).