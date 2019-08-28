До суду надійшло клопотання про арешт Богатирьової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раїсу Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах

Богатирьову доставили до суду в Києві

До Печерського райсуду столиці надійшло клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Про це повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець. Також відомо, що Богатирьову доставили до приміщення Печерського районного суду міста Києва.

«На виконання рішення суду Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманій 27.08.2019 в аеропорту Жуляни, раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою», — повідомила прессекретар.

Так, пояснила Максимець, у травні 2015 року Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про обрання екс-міністру МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У середу, 28 серпня, відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду м. Києва. Час засідання буде визначено у ході автоматичного розподілу справ у суді», — додала вона.

Нагадаємо, Голосіївський суд зобов’язав прокурора прокуратури Києва прийняти рішення про закриття кримінального провадження проти Богатирьової. Про це йдеться в рішенні суду від 14 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Прокуратура Києва планувала оскаржити дане рішення Голосіївського райсуду.

Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Генеральна прокуратура України 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.

Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.