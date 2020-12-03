Суд закрив справу проти чоловіка, який приніс гранату під Офіс президента

У суді обвинувачений пояснив, що, прийшовши на Банкову, мав на меті добровільно здати саморобний вибуховий пристрій

Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності чоловіка, який приніс гранату під Офіс президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 18 листопада.

За даними досудового розслідування, 29 серпня цього року обвинувачений біля станції метро «Видубичі» у Києві знайшов саморобний вибуховий пристрій на основі корпусу гранати РГД-5. Три дні вибухівку він зберігав у хостелі, де тимчасово мешкав.

1 вересня чоловік узяв вибухівку і громадським транспортом доїхав до Офісу президента України, що на вул. Банкова, 11. За його словами, він хотів добровільно здати органам влади саморобний вибуховий пристрій. Однак о 18 год. 30 хв. біля Офісу президента його зупинили працівники поліції, яким обвинувачений повідомив, що при собі має гранату. Після чого правоохоронці затримали чоловіка, а вибухівку вилучили.

Дії обвинуваченого були кваліфіковані за ч.1 ст. 263 КК України («Незаконне поводження з бойовими припасами»). Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Проте прокурор звернувся до суду з клопотанням звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, оскільки той добровільно здав вибухівку органам влади. У підсумку суд погодився і задовольнив клопотання прокурора.