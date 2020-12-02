Милованов відповів, чи може Україна розраховувати на списання боргів МВФ

Україна не настільки бідна країна, щоб МВФ списав їй борги

Ситуація із боргами непроста, визнали в Офісі президента

Радник очільника Офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україні не варто очікувати від МВФ списання боргів, адже вона не настільки бідна країна.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua

На запитання про можливість списання МВФ боргів для України, Милованов відповів: «По-моєму, ми не досить бідна країна для цього. Наскільки я знаю, під цю кваліфікацію ми не потрапляємо».

Він зауважив, що борги Україна має виплатити і захищені видатки бюджету теж виплатить.

«Ніхто не говорить, що проблеми немає і ситуація проста. Що можна стати осторонь і курити бамбук. Ні. Мінфіну дуже важко, йому потрібно відпрацювати, і, я думаю, він впорається», – додав він.

Як відомо, через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у бюджеті країни бракує 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.