У «Феофанії» розповіли, скільки коштувало лікування Зеленського та Єрмака

Володимир Зеленський під час лікування у «Феофанії» записував відеозвернення до українців

Для облаштування робочої зони Зеленському Феофанія «ніяких коштів не затратила»

В клінічній лікарні «Феофанія» повідомили, що сума, яка була витрачена на лікування від коронавірусу президента України Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Єрмака, не відрізняється від лікування в ній інших громадян.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою Covid-19, в тому числі й президента України чи голови Офісу президента України, незалежно від статусу, становить у середньому 7800 гривень», – повідомили в медустанові.

У «Феофанії» додали, що вартість може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу і стадії захворювання.

Однак у лікарні вказали, що окремо підрахунок вартості лікування Зеленського та Єрмака не проводився. У лікарні додали, що для облаштування робочої зони Зеленському Феофанія «ніяких коштів не затратила».

Президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак захворіли на коронавірусну інфекцію на початку листопада, повідомлення про їхні позитивні тести були оприлюднені 9 листопада. Після лікування у «Феофанії» вони отримали на початку минулого тижня негативні тести на Covid-19.

Раніше Єрмак розповів, як відсвяткував день народження у «Феофанії».

Також у «Феофанії» розповіли про бюджет утримання президента у лікарні.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні вже близько 3% населення перехворіло на Covid-19.

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Як відомо, в Україні 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини.