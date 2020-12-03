Україна отримала від Об'єднаних Арабських Еміратів допомогу для боротьби з Covid-19
ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 200 тис. захисних масок
Офіс президента України подякував ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії Covid-19
Україна отримала від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів 100 тисяч наборів для експрес-тестування на коронавірус Covid-19 IgM / IgG і 200 тисяч захисних масок.
Про це повідомляє пресслужба президента України.
Про поставку медичної допомоги стало відомо на зустрічі заступника керівника Офісу президента Юлії Соколовської з дружиною посла ОАЕ, пані Аль-Каабі.
Соколовська подякувала ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії Covid-19 в Україні. Вона зазначила, що отримані тести і засоби індивідуального захисту передадуть у Центр громадського здоров'я МОЗ і розподілять їх по регіонах.
До слова, раніше Арабські Емірати подарували Україні майже 240 тисяч експрес-тестів на Covid-19.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні вже близько 3% населення перехворіло на Covid-19.
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Як відомо, в Україні за добу 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.